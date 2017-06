Česko znovu zažije světovou stand-up comedy. Daniel Sloss se vrací do Prahy

Celosvětově uznávaný skotský stand-up komik Daniel Sloss vystoupí 16. října 2017 v pražském Divadle U Hasičů, kde představí svoji novou show s názvem NOW.

Ve vyprodaném Divadle U Hasičů Sloss vystoupil již minulý rok se svou show So?, kterou tento sedmadvacetiletý skotský komik odehrál více než 120x po celém světě. I letos s sebou do Prahy přiveze již tradičního speciálního hosta, kterým je Kai Humphries.

V pouhých sedmnácti letech se Sloss stal historicky nemladším finalistou britské soutěže So You Think You’re Funny?, určené pro začínající komiky. Nejmladším účinkujícím byl také v rámci svého prvního stand-upu na edinburském festivalu Fringe. Od té doby se každoročně vrací s novou show a vystupuje pokaždé pro plnou kapacitu 10 000 lidí.

Jako host se Sloss objevil hned sedmkrát u Conana O’Briena, v seriálu Drunk History stanice Comedy Central či v britské legendární televizní show Sunday Night at the Palladium. Je pravidelnou součástí respektovaného festivalu Fringe v Edinburku, kde se doposud představil desetkrát. Vystupoval v rámci newyorského off-Broadway, a je také autorem šestidílného internetového sitcomu M.U.F.F.

