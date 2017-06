Colours of Ostrava zveřejnil podrobný program letošního ročníku. Festival zahájí alt-J a Imagine Dragons

Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava, který se uskuteční od 19. do 22. července v ostravské oblasti Dolních Vítkovic, zveřejnil podrobný přehled všech čtyř festivalových dnů.

„Jak je u nás tradicí, program jsme sestavovali tak, že každý ze čtyř festivalových dnů nabízí někoho z hlavních headlinerů, každý den je nabitý od poledne do brzkého rána,“ vysvětluje rozvržení účinkujících ředitelka festivalu Zlata Holušová. Festival ve středu 19. července zahájí hned tři světové hudební hvězdy: Birdy, alt-J a Imagine Dragons. Na dalších scénách v první den festivalu zahrají také elektroničtí Digitalism nebo domácí Tata Bojs. Ve středu zde také zažije premiéru společný americko-český hudebně-vizuálně-světelný projekt Williama Close and The Earth Harp a Lenky Morávkové and Bohemian Cristal Instrument.

Druhý den festivalu, ve čtvrtek 20. července, bude z velké části ve znamení ženských hudebních jmen – jako první zahraje Aneta Langerová, následovat bude festivalová premiéra zpěvačky LP a nakonec vystoupí vůbec poprvé v Česku držitelka devíti cen Grammy Norah Jones. Ke čtvrtečním hvězdám se dále přidají soulový Michel Kiwanuka, trip hopová legenda UNKLE, St. Paul & The Broken Bones či Faada Freddy.

Páteční večer bude patřit australské rockové legendě Midnight Oil, ale i berlínskému triu Moderat, Benjaminu Clementinovi či Donnymu McCaslinovi. Z českých účinkujících třetí den festivalu vystoupí Michal Hrůza společně s více než padesáti členy ostravské Janáčkovy filharmonie. Electronic stage ovládne Machinedrum nebo Christian Löffler & Mohna. Letošní Colours zakončí v sobotu 22. července koncerty Jamiroquai a Justice. Ke konci festivalu vystoupí také Laura Mvula, Nouvelle Vague, Afro Celt Sound System, Booka Shade, David Koller, Max Cooper nebo Extrawelt Live.

Celkově si návštěvníci festivalu, který byl loni zařazen britským deníkem The Guardian mezi 10 nejlepších v Evropě, budou moci vybrat z více než 350 programových položek na 20 venkovních i krytých scénách. Do Ostravy letos přijede přes 70 zahraničních a 60 domácích kapel a hudebníků, kteří nabídnou hudební zážitky z mnoha žánrů - od elektroniky, přes world music, rock, pop či jazz až po flamenco. Objeví se zda zástupci hudebních scén z celého světa - od Austrálie, přes Senegal, Alžírsko, Chile, Indii, Izrael až po Španělsko nebo Irsko. Koncerty doplní bohatý nehudební program: z divadel například Cirk La Putyka, Divadlo Husa na provázku a další. Nebudou chybět ani projekce filmů, workshopy, řada výstav a výtvarných aktivit