Struny podzimu se vrací. Festival představí Hancocka, Galliana, Bang on a Can a další

Na kulturní scénu se po roční přestávce vrací festival Struny podzimu. Nabídne osvědčená jména z předchozích let, jako například Gavina Bryarse, ale i novinky, třeba v podobně hiphopového dua Shabazz Palaces.

Letošní 21. ročník Strun podzimu od 20. října do 9. listopadu představí divákům široký záběr nejrůznějších hudebních stylů. „Program stejně jako v předchozích ročnících nabídne vybraný mix jazzu, klasiky, tradice i experimentu. K prověřenému základu jsme však přimíchali esence country, hip hopu, irského folku i moravského folklóru,“ říká nový programový ředitel festivalu Vilém Spilka.

Na celkem deseti koncertech se tak představí legendární skladatel a pianista Herbie Hancock, virtuos akordeonu a bandoneonu Richard Galliano, kultovní ansámbl Bang on a Can, multižánrová irsko-americká kapela The Gloaming, jazzový pianista Jason Moran, neotřelí folkaři z Nashvillu Lambchop, kytarista Ralph Towner, jehož nástrojem se stala dvanáctistrunná kytara, nebo hiphopoví rebelové Shabazz Palaces. Festival také představí zhudebněné sonety Williama Shakespeara v podání Gavina Bryarse a premiéru bude mít projekt Mateřština kontrabasisty a skladatele Jiřího Slavíka.

Struny podzimu odstartují 20. října ve Foru Karlín koncertem irsko-amerických The Gloaming, festival pak uzavře 9. listopadu hammondkář Ondřej pivec se svou newyorskou kapelou Kennedy Administration, který se nově stal držitelem ceny Grammy. Struny podzimu ale nerozezní jen Forum Karlín, koncerty se odehrají i v Divadle Archa, Rudolfinu, La Fabrice a Aněžském klášteře.

PROGRAM STRUNY PODZIMU 2017

Začátky koncertů hlavního programu ve 20:00

20. října, Forum Karlín – The Gloaming

22. října, Diavdlo Archa – Shabazz Palaces

25. října, Divadlo Archa – Lambchop

27. října, Divadlo Archa – Gavin Bryars: Nothing Like The Sun

29. října, Divadlo Archa – Jason Moran: In My Mind: Mon kat Town Hall, 1959

31. října, Rudolfinum – Richard Galliano & baborák Ensemble

3. listopadu, La Fabrika – Jiří Slavík & Marian Friedl & VUS Ondráš: Mateřština

5. listopadu, Aněžský klášter – Ralph Towner

7. listopadu, Forum Karlín – Julia Wolfe, Bang on a Can All-Stars, Martinů Voices, sbormistr Lukáš Vasílek

9. listopadu, Forum Karlín – Herbie Hancock