Linkin Park vydali očekávanou novinku. Desku One More Light již brzy přivezou do Prahy

Miliony fanoušků kapely Linkin Park se konečně dočkaly. Šestičlenné seskupení z Kalifornie totiž právě uvedlo na trh svoji novou desku One More Light. Ta se ihned po vydání vyšvihla na první příčku přehledu nejstahovanějších titulů na iTunes v devětadvaceti zemích světa včetně České republiky.

Sedmé studiové album Linkin Park bude zjevně jedním z nejdiskutovanějších titulů tohoto roku. Kapela se rozhodla zariskovat a nabrat nový směr, popřela své rockové kořeny a natočila převážně popovou desku. Jak novou hudební podobu oblíbené skupiny přijmou její skalní příznivci, ukáží následující dny, leč první reakce na zveřejněné singly vyvolaly rozporuplné ohlasy.

"Stal se z toho zvyk. Kdykoliv vydáváme nové album, lidé ho srovnávají s Hybrid Theory," všímá si zpěvák Chester Bennington. "I my to album milujeme, ale od jeho vydání uplynulo sedmnáct let a my se posouváme dál. Chceme se neustále vyvíjet, a přesně tak jsme přistupovali i k novému albu." Dodejme, že právě deskou Hybrid Theory skupina v roce 2000 debutovala, a že jde o doposud nejúspěšnější prvotinu 21. století.

Kapela neponechala nic náhodě a poslední týdny ji vehementně propagovala na všech kontinentech. Vše vyvrcholilo jen pře pár hodinami, kdy členové kapely odpovídali v rámci živého chatu fanouškům na jejich dotazy, a následně Linkin Park odehráli i speciální koncert v Las Vegas, jehož drtivou část bylo možné sledovat přes sociální sítě.

Již v první polovině června se kapela vydá s novou deskou na turné. Od července do října bude vystupovat převážně v Americe, ale ještě předtím přijde na řadu Evropa. Jednou z prvních zastávek velkého One More Light World Tour bude i Praha, kde Linkin Park zahrají již 11. června. Představí se jako headlineři letošního ročníku festivalu Aerodrome, který se uskuteční na letišti v Letňanech.