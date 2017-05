The Kooks mění termín svého českého koncertu. Do Prahy dorazí až v listopadu

Anglická indie rocková kapela The Kooks měla potěšit své české fanoušky již v pátek 26. května. Nyní ale oznámila, že pražský koncert přesunuje na pozdější termín. Zájemci si tak budou muset na své oblíbence počkat až do listopadu.

“Velice náš to mrzí, ale z logistických důvodů jsme nuceni koncert The Kooks v Malé sportovní hale v Praze přeložit na 11. listopad tohoto roku,” sdělil management kapely. “Omlouváme se, že musíme termín koncertu odložit. Moc se na vás těšíme v listopadu a děkujeme za vaši podporu, která je pro nás vším,” dodává kapela. Jaké konkrétně jsou ony “logistické” důvody ale skupina neupřesnila.

The Kooks chce na pražském koncertu představit fanouškům novou desku The Best….So Far. Ta vychází právě nyní, jedenáct let od vydání své první nahrávky Inside In/Inside. Jedná se o výběrovou kompilaci, která je obohacená dvěma novými písněmi. I ty by měly během podzimního koncertu zaznít. Jako předskokané se představí Lake Malawi.

Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i na listopad. Další je možné zakoupit v internetovém předprodeji za 990 korun.