Múza Davida Lynche Chrysta Bell vydává druhou desku. Živě ji představí i českým fanouškům

Hudebnice, která během své show využívá i dynamických hudebních prostředků a multimediálních prvků, aby fanouškům nabídla nezapomenutelné vystoupení. To je Chrysta Bell, múza Davida Lynche, která přijede vystoupit i před české publikum.

Dlouholetá hudební partnerka Davida Lynche Chrysta Bell potěší na počátku června fanoušky svým druhým sólovým studiovým albem. To ponese název We Dissolve a nabídne nahrávky, které v sobě kombinují prvky soulu, rocku i jazzu. Nové písně přijede představit i českým fanouškům, kteří se jí dočkají 21. listopadu v Lucerna Music Baru.

Chrysta Bell se s legendárním režisérem a umělcem Davidem Lynchem seznámila ve svých jednadvaceti letech. Navázali spolu spolupráci a Lynch pro ně složil a produkoval jejich první společné album This Train. Tu pak doplnila další nahrávka s názvem Somewhere in the Nowhere. “Když jsem ji poprvé viděl na jevišti, přišlo mi, že je z jiné planety. Nejkrásnější nepozemšťanka,” řekl o spanilé hudebnici Lynch, “je nejen úžasná performerka, ale má také ohromnou intuitivní schopnost zachytit náladu a najít melodii, která je spekulativní.”

Vstupenky na koncert jsou v prodeji od 12. května. K zakoupení jsou v internetovém předprodeji i na pokladně Lucerna Music Baru za cenu 390 korun. V den konání show se cena vyšplhá na 490 korun.