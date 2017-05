Miley Cyrus se vrací. V novince Malibu ukazuje, jak moc dozrála

Už to budou více než dva roky, co americká zpěvačka Miley Cyrus přestala se svými neustálými provokacemi na veřejnosti a stáhla se do ústraní. Mezitím si stihla vysloužit uznání jako jeden z koučů americké verze hudební show The Voice a volný čas věnovala i psaní nových písní. V letošním roce bychom se od ní měli dočkat nové desky, a jak naznačuje první singl, máme se na co těšit.

Miley Cyrus svou kariéru poslední léta postavila hlavně na kontroverzních outfitech, ne zrovna slušném chování na veřejnosti a nikdy nešla daleko ani pro sprostá slova a vulgární gesta. Šlo o zvláštní vývoj, pokud vezmeme v potaz, že jako mála milovala country, ke které jí vedl její otec, úspěšný country zpěvák Billy Ray Cyrus. Jak se ale zdá, kruh se pomalu uzavírá, neb novinka Malibu nezapře odkaz právě na tento hudební styl a samotnou Miley ukazuje v úplně nové hudební poloze.

Jemný make-up, romantický výraz, usměvavá tvář, krásná příroda a hlavně hodně příjemný pop. To vše nabízí videoklip k novému songu Malibu, k jehož napsání čtyřiadvacetiletou Miley inspiroval opětovně vzkříšený vztah s jejím dlouholetým partnerem, hercem Liamem Hemsworthem. Z písně je cítit velká pohoda, zamilovanost, kterou zpěvačka opět prožívá, a hlavně vyzrálost. Miley se konečně našla nejen hudebně, ale ustálila se i poloha jejího hlasu.

Poslední plnohodnotné album Miley Cyrus se jmenovalo Bangerz a vyšlo na podzim roku 2013. Pokud vše půjde podle plánu, pátou studiovou desku vydá Miley opět letos na podzim. Její titul prozatím nebyl zveřejněn, pokud ale i zbytek bude alespoň z poloviny tak povedený, jako je právě singl Malibu, máme se opravdu na co těšit.