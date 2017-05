Kapela Archive pokračuje v loňském turné i letos! Na podzim dorazí s novou deskou i do Prahy

Londýnská formace Archive, která vydala minulý rok své v pořadí již desáté album The False Foundation, navazuje na své loňské podzimní turné několika dalšími koncerty. Jeden z nich se k potěšení všech českých fanoušků uskuteční rovněž v Praze.

Trip-hopová formace Archive je v České republice velmi dobře známá. V pražském Lucerna Music Baru, kam zavítá 12. listopadu tohoto roku, vystoupila s velkým úspěchem již několikrát. Nyní se vrací, aby fanouškům představila své nejnovější písně.

Archive vydali svou debutovou desku již v roce 1996. Nazvali ji Londinium a stala se uznávanou trip-hopovou klasikou. Během následujících dvaceti let pak vydali ještě dalších devět alb. Předposlední, kritikou velmi nadšeně přijímanou nahrávku Restriction vystřídala v loňském roce novinka The False Foundation.

“Myslím, že vědomí, že se jedná o naše desáté album, nám dalo pocit, že to bude jakýsi předěl,” říká o nové desce zakládající člen skupiny Darius Keeler, “historie našeho hudebního kolektivu byla šílenou poutí tou zvláštní cestou, která nás dovedla až sem. To všechno naše nové album obsahuje a je to deska, na kterou jsem v historii nahrávek Archive asi nejvíc pyšný.”

A stejně skvělá jako poslední deska by pak měla být podle Keelera také nadcházející koncertní šňůra. “Myslím, že co se týče koncertního výkonu a produkce, jsme nejspíš teď na naprostém vrcholu, takže se na naše budoucí koncerty s tímto albem moc a moc těšíme,” dodává.

Předprodej vstupenek na pražský koncert startuje v pátek 12. května. Zájemci je seženou v internetovém předprodeji i na pokladně Lucerna Music Baru za 690 korun. Na místě si v den konání připlatí ještě o stokorunu více.