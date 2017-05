Ed Sheeran pokračuje ve své krasojízdě songem o krásné Irce z Galway

Ed Sheeran s novou deskou Divide pobláznil celý svět, a tak není divu, že jde aktuálně o jedno z nejúspěšnějších a zároveň nejprodávanějších alb. Již brzy prodeje překročí hranici tří milionů kusů, a to je zpěvák s propagací desky teprve na začátku. Aktuálně do rádií uvádí nový singl, ke kterému natočil i hodně originální klip.

Již delší dobu se vědělo, že zpěvák jako další ochutnávku z aktuálního alba nabídne song Galway Girl. Song on krásné dívce z irského města si tak nějak říkal o to, aby zpěvák klip k písni natočil ve zmiňovaném západoirském městečku. A tak se i stalo, a navíc Ed Sheeran vzal na většinu času do ruky i kameru.

Režie klipu se ujal uznávaný Jason Koenig, jenž je podepsán už pod předchozím klipem Shape Of You. Natáčelo se kromě městečka Galway také v Dublinu, záběry pořídil metodou PoV sám zpěvák. V klipu účinkuje folková skupina Beoga, která se na písni Galway Girl přímo podílela, či irský komik Tommy Tiernan. Hlavní role se ujala irsko-americká herečka Saoirse Ronan, kterou můžeme znát z filmů Brooklyn, Grandhotel Budapešť či Pokání, za něž byla nominována na Zlatý Glóbus a Oscara. První sekundy klipu obsahují navíc segmenty z Edova beznadějně vyprodaného dubnového koncertu v irské metropoli.

Je vlastně dost překvapivé, že si Ed Sheeran na natočení klipu našel čas. V polovině března totiž odstartoval velké světové turné, které bude s pauzami trvat až do listopadu. Během této doby projede Sheeran nejen většinu Evropy, ale zavítá například i do Asie, Ameriky, Kanady, Mexika nebo Peru. Celkem turné čítá neuvěřitelných sto jedenáct koncetů.