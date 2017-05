Program festivalu Rock for People doplní metalisté z kapely Mastodon

Die Antwoord, Evanescence, Foster the People či Three Days Grace - to jsou jména, která zdobí letošní program festivalu Rock for People. Ten nyní přitvrzuje a zaměřuje se i na fanoušky tvrdší metalové hudby. Jako dalšího účinkujícího totiž ohlásil americkou heavy metalovou partičku Mastodon.

Mastodonti hard a heavy scény fungují od roku 2000. Na svém kontě mají kromě sedmi studiových desek, z nichž poslední vyšla v roce 2017 s názvem Emperor of Sand, také tři nominace na prestižní Grammy. Nejsou tedy žádní nováčci, ale osvědčená kapela, která plní haly a kluby po celém světě. Poté, co vystoupila jako headliner na předních festivalech, jako jsou Coachella, Dowload či Sonisphere, se představí také českému publiku.

Fanoušci se jich totiž dočkají na festivalu Rock for People, který se uskuteční v termínu od 4. do 6. července v Hradci Králové. Vstupenky jsou k dispozici v internetovém předprodeji za cenu 2000 korun. Pokud ale budete chtít vidět pouze skupinu Mastodon, můžete využít jednodenní vstup.

Foto: Jimmy Hubbard