Třetí prst na levé ruce v Divadle Na Fidlovačce slibuje dojetí i humor

Komorní scéna Divadla Na Fidlovačce uvede v české premiéře 16. března hořkosladké drama britského autora a herce Dermota Canavana. Třetí prst na levé ruce v režii Martina Vokouna vypráví příběh dvou sester, které si dříve byly velmi blízké. V rolích sester se objeví Iva Pazderková a Martina Randová.

Sestry Niamh (Martina Randová) a Grace (Iva Pazderková) se po letech opět setkají nad krabicí společných fotografií, což spustí velkou vlnu emocí a vzpomínek, které nebývaly vždycky příjemné. Jejich příběh rozkrývá také velmi komplikovaný vztah k autoritativnímu otci, citlivé období k milované matce a mnohdy bolestné vzpomínky vztahu mezi sebou.

Baví mě hrabat se v ženské duši.

Martin Vokoun

Režisér Martin Vokoun označil hru za "intimní ženské divadlo", ovšem společně s protagonistkami se shodl na tom, že hra obsahuje univerzální rysy, ve kterých se shlédne každý divák bez ohledu na pohlaví nebo věk.

"Obě sestry nás ve svém vyprávění zavádí do různých časových rovin – do svého dětství, dospívání i do současnosti. Jedna drobná vzpomínka vyvolává další a postupně se nám ze střípků vzpomínek skládá velmi silný příběh. Dvou holčiček, dvou dívek, dvou žen," říká dramaturgyně inscenace a překladatelka hry Třetí prst na levé ruce Adéla Šotolová.

Jejímu uvedení Na Fidlovačce bude přihlížet i sám autor příběhu Dermot Canavan, který při konstrukci svého příběhu vycházel ze své vlastní rodiny. Hra přinesla v Británii velký úspěch a na slavném Edinburgh Fringe festivalu dokonce v roce 2004 získala i několik ocenění.