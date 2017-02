Linkin Park se připravují na jubilejní desáté turné a nové album vydají i v krásném boxu

Poslední dny je kolem kapely Linkin Park velmi živo. Šestice amerických hudebníků potvrdila vydání nového alba, představila pilotní singl Heavy a prozradila i první koncerty letošního roku, mezi kterými nechybí ani Praha. Nyní pokračuje v propagaci a své fanoušky láká nejen na nadcházející turné, ale i na koupi různých formátů albové novinky, kterou vydají již v květnu.

Kapela tráví poslední dny ve studiu, kde finalizuje setlist pro letošní rok a pracuje i na nových aranžích některých svých osvědčených hitů. Nadcházející turné, které bude již desátým v pořadí, bude mít ale samozřejmě za úkol především upozornit na novou desku One More Light, jež se v obchodech objeví 19. května. Jak již pilotní singl naznačuje, můžeme počítat s tím, že bude po zvukové stránce hodně jiná. "Nikdy dlouho nestojíme na jednom místě. Kdykoliv natáčíme novou desku, mám pocit, jako kdybych byl ve studiu s úplně jinou kapelou. Je úžasné pozorovat, jak například Mike Shinoda přebíhá z pozice člena kapely do úlohy producenta a následně třeba i skladatele," uvedl v nedávném rozhovoru na adresu svého kolegy z kapely zpěvák Chester Bennington.

Nové album One More Light bude pro skalní fanoušky a milovníky rocku asi velkým překvapením, ale jak se zdá, skupina své nové desce opravdu hodně věří. Vydá ji samozřejmě digitálně, nebude chybět CD ani vinyl a k dispozici bude i speciální box, který bude obsahovat CD, vinyl, speciání tričko a limitovanou sběratelskou knihu s doposud nezveřejněnými fotkami z natáčení nové desky. Dalšími dárečky tohoto boxu bude několik odznáčků ve zlatě nebo speciální fotografie z polaroidu, kterou vyfotili sami členové kapely. Zajímavostí je, že každý box bude obsahovat jinou fotografii, každá z jich je tak jedinečná, neb byla pořízena pouze jednou.

Dodejme, že Linkin Park v letošním roce hodlají vystupovat převážně v rámci festivalů. Prozatím potvrdili šestnáct vystoupení, z toho pouze dva budou samostatnými koncerty (Chile a Peru). V České republice je uvidíme v rámci festivalu Aerodrome, který se v Praze uskuteční již 11. června.