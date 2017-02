Erasure v Praze představí i nové album World Be Gone

Britské duo Erasure ohlásilo vydání nové studiové desky. Jejich sedmnáctý studiový počin bude k mání již v květnu pod názvem World Be Gone.

Andy Bell a Vince Clarke fungují v hudebním průmyslu již více než třicet let. Autoři desítek hitů se vedle Depeche Mode etablovali v druhé polovině osmdesátých let, tedy krátce poté, co Vince Clarke opustil již zmiňované Depeche Mode. I když kapela zažila největší slávu právě v osmdesátých a devadesátých letech, stále mají obrovskou základnu fanoušků.

Není proto divu, že Erasure i nadále pokračují ve vlastní tvorbě a čas od času do své diskografie přidají další hit nebo novou desku. Na 19. května tak ohlásili albovou novinku World Be Gone, která nabídne deset autorských songů. Kapela si od svého nového alba nejspíš hodně slibuje, neb novou řadovku vydá na CD, dvou verzích na vinylu (černý a oranžový), kazetě a samozřejmě i digitálně.

Pokud patříte k fanouškům kapely Erasure, doporučujeme si jejich novinku předobjednat do 7. dubna zde, protože jen tak docílíte toho, že se vaše jméno objeví v kreditech obalu CD a vinylu. Navíc můžete patřit mezi pět set vyvolených, kteří CD získají i s vlastnoručním podpisem obou členů.

Erasure v souvislosti s albem odehrají i tři speciální koncerty ve Velké Británii. Smutní ale nemusí být ani fandové ze zbytku Evropy. Jak je již všeobecně známo, duo se představí jako speciální host na nadcházejícím turné Robbieho Williamse. To se samozřejmě týká i Prahy, kde se na Robbieho i Erasure můžeme těšit už 19. srpna na Letišti Letňany. Vstupenky na tento ojedinělý koncert seženete stále v obvyklých předprodejích.