Nick Cave se skupinou The Bad Seeds dorazí do Prahy! Fanouškům živě představí skladby z nové desky

Vydal velmi kladně hodnocenou desku, nahrál úspěšný film a nyní se australský zpěvák a skladatel Nick Cave vydává spolu se svou skupinou The Bad Seeds na velké evropské turné. Na něm představí své nejnovější písně i pražskému publiku. Do České republiky se vrátí po čtyřech letech.

Naposledy navštívil Nick Cave Česko v listopadu roku 2013, kdy svým fanouškům představil písně z tehdy čerstvé desky The Sky Away. Nyní se vrací a opět nepřijede s prázdnou. S sebou přiveze opět novinku, album Skeleton Tree, jenž je v pořadí již šestnáctou hudebníkovo nahrávkou. Jak ale ukázal Cave na svém australském turné, playlist rozhodně nebude obsahovat jen nové písně, ale návštěvníci se mohou těšit i na ty nejznámější skladby celé jeho kariéry.

Turné zahájí Nick Cave a The Bad Seeds 24. září v anglickém městě Bournemouth, až 3. října se pak zpěvák i se svými společníky přesune na pevninskou Evropu, kde zahájí svou koncertní šňůru v Paříži. Následovat bude Amsterdam, Frankfurt, Hamburg i Oslo. Český koncert se uskuteční 26. října v pražské O2 aréně. Vstupenky jdou do prodeje 17. února.

Nick Cave and The Bad Seeds patří k jedněm nejlépe hodnocených hudebních seskupení na světě, které se může chlubit pěti milióny prodaných alb. A velmi úspěšná je také jejich poslední deska Skeleton Tree, která kapelu vynesla na přední místa v nejprestižnějších hudebních žebříčcích. V osmi zemích obsadilo album první místo, v jedenácti se dostalo do pěti nejprodávanějších alb.