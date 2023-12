Monika Bagárová 2024 v Praze

Monika Bagárová 12. 9. 2024 oslaví 30. narozeniny ve vysněné O2 areně.

„Ani nevím jak začít…O své velké show v O2 areně jsem tajně snila. Já sama ve svém nitru. Nikdy by mě nenapadlo, že by se tento nejtajnější sen, mohl stát skutečností. A je to tady! Cítím radost, respekt a obrovskou pokoru k celému dění. Od doby účinkování v Superstar uplynulo už (dlouhých) 14 let a mnozí z vás jsou tu se mnou od samého začátku. Prožili jsme spolu mnoho v mé hudební kariéře i osobním životě a bez vás by to nešlo. Hudba je radost, ale i smutek. Hudba je určitá emoce, příběh života. Který si píšeme společně. Můj příběh nekončí, příští rok 12. září pokračuje. A začíná se psát právě teď, spolu s vámi. Už teď vím, že to bude nezapomenutelný večer. Je to pro mě velká životní výzva a já se nesmírně těším. S velkou radostí s vámi oslavím své kulaté 30. narozeniny.“