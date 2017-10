Karlín oslavil výročí českých muzikálů. Na galakoncertu překonaly i slávu těch světových

Přesně 25 let po tuzemské premiéře muzikálu Bídnici Forum Karlín nabídlo oslavu českých muzikálů, ale i variací těch slavných světových. Česko zažilo pravý muzikálový zrod v roce 1992 v adaptaci románu Victora Huga, ve kterém exceloval v roli Jeana Valjeana Jan Ježek. Ten se vrátil speciálně kvůli včerejšímu galavečeru na divadelní prkna, aby s ostatními umělci dokázal krásu muzikálových árií, které provázely publikum ještě za pozdního Československa.

Koncert v rámci festivalu Prague Proms představil dvě generace zpěváků a zpěvaček, kteří tvořili českou muzikálovou scénu. Kromě zmíněného Ježka coby vězně 24601, vystoupila například Bára Basiková jako Johanka z Arku nebo Monika Absolonová s písní z Evity. Všechny umělce doprovázela výjimečná jádra festivalu Proms, Český národní symfonický orchestr a Smíšený sbor ČNSO. Vše měl pak pod svým dohledem další mistr v oboru, Maestro Marcello Rota.Program byl sestavený na míru divákům, kteří na hudební představení pravidelně chodí, ale i těm, kteří doufali ve výběr těch nejlepších, jež třeba zameškali.

"Pokud jde o dramaturgii, vystavěl jsem ji především z nejúspěšnějších titulů anebo z těch, které nabízejí zajímavé provedení s tak mohutným symfonickým tělesem." upřesnil autor setlistu a producent galavečera Janis Sidovský a nabídl vyhlídku na možné pokračování úspěšného představení.

"Někomu samozřejmě mohla chybět Kleopatra nebo Krysař, ale to by koncert trval týden. Takto můžeme příští rok pokračovat i dalšími muzikály."

Šéf ČNSO a festivalu Prague Proms, vynikající trumpetista Jan Hasenöhrl, vedl přesné hudební těleso v melodiích děl Bídníci, Jesus Christ Superstar, Evita, Vlasy nebo Dracula. Na koncertě ale zazněly také árie z muzikálů Fantom opery, Monte Christo i Johanka z Arku. Podle Sidovského Proms vybíral interprety, kteří mají na repertoáru slavné muzikálové melodie a patří k nejobsazovanějším umělcům tuzemských scén.

Z hudebních čísel musíme vyzdvihnout Mariana Vojtka, Moniku Absolonovou i mladou generaci umělců v čele s Romanem Tomešem, Hanou Holišovou nebo v zahraničí úspěšným Janem Křížem. Galavečer patřil rozhodně mezi ty povedené. A potvrdil také jeden z jasných faktů na české hudební scéně. Původní tuzemské muzikály jsou perlou v historii. Hudba, například z pera génia Karla Svobody, rezonovala i vedle světových hitů a v mnohém je překonala. A to z prostého důvodu. Texty napsané poetickou a nemontovanou češtinou vedle složitých překladů působily jako stroj času do 90. let, kdy éra muzikálů u nás začínala. Nelze zpochybňovat velikost světových čísel, Fantom opery i Bídníci mají například v Londýně rezervovaná celá divadla na měsíce dopředu, ale na českých prknech v mnohém hrají lyricky na půl plynu. Knížka snů a Samotářka možná vyvolává nostalgii, ale On My Own je jen jedna.

Jediným větším kazem se tak zdál nepříliš doladěný zvuk, který by si jinak perfektně akusticky vyladěné Forum zasloužilo. Rezervy připustil i producent Sidovský.

"Jsem moc spokojen, našel bych pár nedostatků ve zvuku, ale při 135 účinkujících a v tomto sále to, myslím, bylo skvělé," neskrýval radost manažer festivalu.

Přesto šlo o výjimečný zážitek. Množství interpretů, které se na scéně sešlo muselo stačit i tomu nejzarytějšímu příznici muzikálové tvorby u nás. Pokračování galavečera ve stejném duchu a jiným programem se tak zdá být neochvějnou jistotou.

Foto: Jan Malý

11.10.2017 | Tomáš Fiala