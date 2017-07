Letošní ročník královehradeckého festivalu Rock for People je za námi. Tři, resp. čtyři dny plné skvělé hudby, dobrého jídla a bohaté nehudební zábavy uplynuly jako voda a nám nezbývá nic jiného, než se začít těšit na to, co pro nás pořadatelé připraví v roce následujícím.

hodnoceno 2x Sdílet na FB Tweetnout Líbí? Pošlete to dál...

Criminal Colection

Další fotky (151ks)

Paramore, Evanescence, Three Days Grace či Die Antwoord a mnoho dalších kapel a hudebníků přivezlo do Festivalparku na letišti v Hradci Králové svou hudební show. Více než 10 pódií, přes 100 interpretů různých hudebních žánrů, zajímavé workshopy, diskuze a další doprovodný program v mnoha zónách a na všemožných místech – takto by se dal shrnout letošní vydařený ročník festivalu Rock for People. Takzvaný nultý den, tj. v pondělí 3.7., se již tradičně konal Večírek pro nedočkavé, během kterého byly otevřeny dvě stage v areálu. Na Jack Daniel’s stage a Muzikus stage tak zahráli například Skyline, Just For Being, Burning Steps či Krang.

Hardcorový nářez, český crossover i extravagantní show jihoafrické trojice – takto vypadal začátek RfP 2017

Úterý už patřilo hlavnímu programu, který zahájilo na RfP stage seskupení Sto zvířat v čele s Janou Jedličkovou (Dáma s čápem). Kapela, která vznikla před dvaceti sedmi lety, má na kontě sedm alb a těžko se bez ní nějaký český festival obejde. Další českou stálicí hudebních festivalů je partička Cocotte Minute, jež patří na špičku české crossoverové scény.

O pořádný hudební nářez se postarala kanadsko-americká hardcorová pětice Comeback Kid, stejně jako divoká pětice z britského Weybridge You Me At Six, která s sebou přinesla notnou dávku energie. Frontman kapely Josh Franceschi zvládá lítat po pódiu, zpívat, fotit vypůjčeným foťákem a hecovat své fanoušky. Vystoupení plné energie vytvořili i Cage the Elephant, jejíž zpěvák se během celého koncertu snad nezastavil na místě a svou energii rozdával i publiku. Vyvrcholením úterního večera se jistě stal nejočekávanější koncert crazy tria Die Antwoord. Trojice pocházející z jihoafrického Kapského města si dokázala svým hudebním neotřelým fenoménem získat i české diváky. Výjimečný koncert, skvělá audiovizuální show a možná poslední možnost vidět tuto excentrickou kapelu u nás.

Středeční večer ve znamení Dub FX a Paramore

Druhý festivalový den přinesl nejen RfP stálici, pardubickou partičku Vypsaná Fixa, nezapomenutelným zážitkem byl také koncert tak trochu praštěné kapely z Vídně. Gasmac Gilmore, jak si tato parta říká, ve své hudbě mixuje všemožné vlivy různých směrů. Výsledkem je však výborná show, která vás nezanechá klidnými.

Dokázali, že už dávno nejsou ta kapela s červenovlasou zpěvačkou a singlem z upíří ságy Twilight.

Večerní headlinerský nášup zahájili atlantští matadoři Mastodon, kteří se nedávno objevili také v seriálu Hry o trůny. Tato čtveřice se na Rock for People postarala o výtečné metalové vystoupení. Co se týče kvalitních vystoupení, byla laťka nastavena velmi vysoko, američtí Paramore ji však neváhali překonat. Bratři Josh a Zac Farro v čele s milovanou Hayley Williams nezklamali ani fanoušky, ani ostatní návštěvníky festivalu. Skvělá hra se světly, známé songy a neodolatelný hlas Hayley šly ruku v ruce s energií, kterou tato kapela přímo srší. Dokázali, že už dávno nejsou ta kapela s červenovlasou zpěvačkou a singlem z upíří ságy Twilight. Posunuli se zkrátka kupředu.

Organizátoři se letos opravdu činili a na festival nepřivezli snad žádnou nudnou kapelu, příkladem může být též duo Slaves. Dva kluci z Velké Británie dokáží rozbouřit každého. Slaves si zasloužili pořádný bordel v kotli, o který se samozřejmě návštěvníci RfP postarali. Jsou sice jen dva, ale to co jim chybí na členech, vám vynahradí svým nadšením. Jeden buší do bicích, druhý trhá struny na base a do toho oba zpívají. Neskutečná show, kterou prostě musíte vidět na vlastní oči, jinak ji jen těžko uvěříte.

Nepotřebuje světelné pozadí ani špičkovou techniku, vše, co slyšíte, vytváří sám za pomocí svého hlasu, mikrofonu, lopperu a pár dalších chytrých věciček. Výsledek prostě stojí za to.

Za neuvěřitelné zakončení středečního večera můžeme děkovat úžasnému australskému umělci Dub FX, který oplývá muzikálním talentem a dokáže oslovit obrovská publika na festivalu i malou skupinu náhodných kolemjdoucích na ulici. Dub FX si vystačí sám se svými nástroji a talentem. Benjamin Stanford, který se skrývá za přezdívkou Dub FX, je mistrem loopingu a beatboxu. Nepotřebuje světelné pozadí ani špičkovou techniku, vše, co slyšíte, vytváří sám za pomocí svého hlasu, mikrofonu, lopperu a pár dalších chytrých věciček. Výsledek prostě stojí za to.

Legenda Evanescence či rockeři Three Days Grace: zakončení festivalu, jak má být

Poslední den byl dle mého názoru nejnašlapanější. Na dvou hlavních stagích se střídali české a zahraniční hvězdy v čele s headlinerem, legendární kapelou Evanescence. Program na hlavní RfP stage zahájil frontman kapely Chinaski Michal Malátný, který však tentokrát své kolegy vyměnil za Kolínský Big Band. Na křídlech všech svých Andělů přilítla na KB stage dcera Lenky Filipové Lenny, která omámila všechny svým chraplákem a odcházela dojatá. Dle jejích slov byl koncert na festivalu Rock for People jejím splněným snem.

Pro některé zapomenutá kapela, pro mnohé však srdcová záležitost.

Poté už patřili všichni návštěvníci kanadským rockerům Three Days Grace. Foster The People ukázali, že nejsou pouhou kapelou o jednom hitu, že umí mnohem více. Hodina před půlnocí byla pro mnohé velmi nostalgická. Pro některé zapomenutá kapela, pro mnohé však srdcová záležitost. Ano, řeč je o kapele Evanescence se zpěvačkou Amy Lee. Nejprve to vypadalo, že se kapela už nedá dohromady, koncert na „rokáči“ však ukázal, že Evanescence jsou stále v kondici a jejich písničky mají stále místo v playlistech fanoušků.

Dobíječkárny, adrenalin i osvěžení u bazénu.

Rock for People není jen o hudbě. I letošní ročník byl plný nejrůznějších doprovodných aktivit, odpočinkových i zábavných míst. Volné chvíle, pokud vůbec nějaké mohly být, jste mohli strávit v chill out zónách partnerů festivalu, kteří se postarali o bohatý doprovodný program. V T-mobile zóně jste si tak mohli dát si zmrzlinu či soutěžit o praktické festivalové ceny, jako například opalovací krém, batůžek, vějíř či špunty do uší. Pro zákazníky T-mobile připravil jízdu na zip-line či masáž ve VIP lounge. Další chill out místa návštěvníci mohli nalézt v zóně Metaxy či Deníku, tradiční pláž s lehátky se nacházela v Urban Wave a vychytanou zónu měl jako vždy i Jack Daniel‘s. Novinkou letošního ročníku byl Nouvelle Prague Hangar, kde se odehrálo několik přednášek, workshopů a také třeba cvičení jógy. Zchladit se návštěvníci mohli i v hangáru Prima Cool při sledování filmů či seriálů. Volné chvíle během horkého letního dnu pak mnoho z návštěvníků trávilo u bazénu.

Jak tak dospávám probdělé noci v hlučném kempu, masíruji si unavená chodidla a foukám spálnou kůži, zatímco píšu tento článek a upravuji fotky, čím dál tím víc přemýšlím, kterou kapelu bych letos vyzdvihla. Uznávám, že je to dost těžké. Ačkoliv mě jihoafrické trio příliš neoslovilo (a nekamenujte mě) musím říct, že lepší audiovizuální show jsem neviděla. Nejvíc jsem zapařila na Gasmac Gilmore a Vypsaná Fixa je prostě sázkou na jistotu. Evanescence je moje srdcovka, stejně jako Paramore. U Three Days Grace, které jsem měla možnost pozdravit během Meet&Greet, jsem notovala všechny známé hity a Foster The People mě mile překvapili. Takže opravdu nemůžu vybrat koncert, který stojí nad ostatními. Bylo to zkrátka krásně náročné a nabité k prasknutí.

Vidíme se na RfP 2018 od 4. července do 6. července 2018 (událost na Facebooku).