Karlovy Vary 2017: Letošními prvními oceněnými jsou Drobné si nechte, Cukrář, Marita, Modré ticho a Chlapi nepláčou 

Kromě hlavních cen mohou filmový tvůrci na filmovém festivalu v Karlových Varech získat čtyři další ocenění - Cenu mezinárodní filmové kritiky, Cenu ekumenické poroty, Cenu Fedeora a Cenu Europa Cinemas Label.

Cenu mezinárodní filmové kritiky, kterou uděluje Mezinárodní federace filmových kritiků (FIBRESCI), získal americký snímek režisérky Rachel Israelové Drobné si nechte, v originále Keep the Change. Film vypráví o tom, jak vypadá láska mezi dvěma autisty. "Tento upřímný příběh o dospívání a hledání lásky, který dokazuje, že není nic špatného na tom, být trochu divný, nás hluboce dojal," řekla za celou porotu Karin Svensson. Porota zasedala ve složení Peter Kremski, Karin Svensson a Kann Karsan. Cenu si převzala režisérka snímku. "Chtěla bych zejména poděkovat všem čtyřem představitelům hlavních rolí," zmínila.

Porota ve složení Ennio Terrasi Borghesan, Laura Lots a Petr Vacík, která udělovala Cenu ekumenické poroty oceňuje snímky, které se týkají podstatných otázek ze života člověka v dnešním světě. Ocenění v této kategorii získal izraelsko-německý snímek Cukrář, v originále The Cakemaker. "Film vlídně zobrazuje cestu k přijetí a hledání lásky. Zprostředkovává divákům pohled na nejdůležitější z lidských hodnot, která dokáže překonat všechny předskudky: lásku," ohodnotil film Vacík. Cenu opět převzal režisér Ofir Raul Graizer. "Chtěl bych poděkovat porotě, je to opravdu krásné a zároveň je to důvod, proč dělat filmy," řekl.

Cena Fedeora, kterou uděluje federace filmových kritiků z Evropy a Středomoří za nejlepší film v Soutěži Na východ od Západ, předala dvě ocenění - zvláštní uznání poroty, které si odnesl turecko-belgický film Bülenta Öztürka Modré ticho, a hlavní cenu, kterou získal rumunský snímek Marita režiséra Cristi Iftimeho. "Za jednoduchost, s jakou zrežíroval svůj celovečerní debut, jehož tématem jsou rodinné vztahy," odůvodnila svůj verdikt porota. Porota se skládala z Kostase Terzise, Blagoji Kumovskiho a Evy af Geijerstam. Režiséři obou snímků nebyli na předávání přítomni, ale zaslali děkovný dopis.

Posledním oceněním nestatutáních porot je Cena Europa Cinemas Label. Porota, která byla letos ve složení Marijana Bosnjak, Kevin Coyne, Zachary Ioannides a Stein Sorensen, vybírá v této kategorii nejlepší evropský snímek v Hlavní soutěži a v soutěži Na východ od Západu, a letos ji získal film Chlapi nepláčou, v originále Muškarci ne plaču. "Porota ocenila, jak film, aniž by soudil, zobrazuje různé pohledy jednotlivých postav, jimiž vdechli život vynikající herci." Cenu převzal režisér snímku Alen Drljević. "Chtěl bych poděkovat celému štábu, který do natáčení vložil srdce," zakončil předávání cen nestatutárních porot Drljević.

Foto: Delegace k filmu Cukrář (zdroj: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary)

8.7.2017 | Dominika Kubištová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout