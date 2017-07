Karlovy Vary 2017: Největší rozdíl mezi blockbustery a menšími filmy je kvalita jídla, zažertoval herec Jeremy Renner 

Jeremy Renner je posledním letošním hostem karlovarského festivalu. Na zítřejším slavnostním zakončení bude oceněn Cenou prezidenta festivalu za přínos světové kinematografii. Mimo to, byl dvakrát nominován na Oscara, za filmy Smrt čeká všude a Město, a jednou na Zlatý glóbus. Hraje jak ve velkorozpočtových blockbusterech typu Avengers a Mission Impossible, tak v menších projektech, mezi které patří i detektivní thriller Wind River. "Největší rozdíl mězi blockbustery a menšími filmy je kvalita jídla, při natáčení Avengers jsme měli opravdu dobrý catering," zažertoval Jeremy Renner. "Nejdůležitější je, že v menší projektech musíte dělat o hodně víc. Avengers jsou týmová práce, ale Wind River je emotivnější, máte možnost oslovit víc lidí," zvážněl.

Jak se česky řeknou bikiny?

Wind River, debut režiséra a scénáristy Taylora Sheridana, vypráví příběh stopaře Coryho, který v indiánské rezervaci najde mrtvou dívku a spolu s agentkou FBI Jane se snaží najít vraha. "Filmování netrvalo dlouho, asi jen osm týdnů. Natáčeli jsme ve velké zimě, ale byli jsme na to vybaveni, nechodili jsme tam v bikinách." Celý sál se zasmál. "Chtěli byste mě vidět v bikinách?," řekl pobaveně Renner. Tlumočnice zopakovala jeho slova v češtině, jelikož tato debata byla jako jedna z mála překládaná, a Renner se podivil, kam zmizelo slovo "bikiny". Když mu bylo vysvětleno, že u nás jsou to plavky řekl: "Aha, tak teď alespoň vím, jak se řeknou plavky v češtině. K čemu by mi taky bylo "Dobrý den." nebo "Nashledanou."

Na skútru jsem jezdil

Herec ve filmu ztvárnil mlčenlivého, navenek drsného, ale uvnitř citlivého stopařeho Coryho, který se musí vyrovnává se ztrátou své dcery. "Nejtěžší na té postavě bylo potlačit emoce, které jsem pociťoval, jinak jsem neměl problém se na ni připravit." Ve filmu ale musí Renner střílet z pušky, lést po horách nebo jezdit na sněžném skútru. "Z 95% jsem na tom skútru já, kromě pár složitých scén. Těch ale nebylo moc, měli jsme malý rozpočet. Film totiž financovali dva indiánské kmeny."

Indiánské téma je ostatně pro film velmi důležité, na konci je uvedeno, že záznam o pohřešovaných ženách jsou veden pro každé etnikum kromě indiánských žen. "Konkrétní postavy sice nejsou skutečné, ale ten příběh je pravdivý tím, že takovéhle věci se skutečně dějí. Vláda odstrčila původní obyvatele do nejodhlejších koutů země a nestrará se o ně. Na to všechno se snaží snímek poukázat."

Jeremy Renner je ale známější pro své role v divácky oblíbenějších akčních filmech jako jsou Avengers. "U Avengers jsem vždycky překvapený výsledkem, nikdy si neumím představit, co z toho ve střižně a dál vznikne." Také si zahrál ve dvou částech úspěšné série Mission Impossible. "V dalším díle ale už nehraju, protože mám moc práce s Avengers. Mrzí mě to, rád jsem spolupracoval s Tomem a s celým týmem."

V příštím roce se Jeremy Renner představí v dalším snímku ze světa Marvel, do kin půjde Avengers: Infinity War, který bude rozdělen na dva díly a má být vyvrcholením celé série.

Foto: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

7.7.2017 | Dominika Kubištová Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout