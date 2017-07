Láska trochu jinak (Drobné si nechte)

Drobné si nechte je citlivý příběh o z našeho pohledu trochu zvláštní lásce. David a Sarah nevypadají nijak zvláštně, až na to, že David je trochu zachmuřený, a když je nervózní, podivně kýchá a Sarah je neuvěřitelně upovídaná a zvídavá. Jediné, co je odlišuje, je, že mají autismus, ale nakonec právě díky tomu se poznali. I přesto ale ve vztahu prožívají romantické chvíle i hádky stejně jako všichni ostatní.

Film Drobné si nechte se snaží předvést, že i odlišní lidé prožívají většinu chvil stejně jako ostatní, což se mu celkem daří. Režisérka Rachel Israelová divákům vlastně ukazuje, že i romantická komedie jde udělat s grácií, ale přitom bez klišé a zábavně. Není třeba trapných sexuálních narážek nebo nahoty, aby byl snímek zajímavý. Stačí jen, když osvědčený koncept obalíte do netradičního papíru, a z romantiky se opět stane něco, u čeho se můžete celkem pobavit. Bohužel se ale snímek v některých scénách trochu potácí a občas i nudí, a to zejména kvůli hereckému obsazení, ale naštěstí jen do chvíle, než se objeví dobře mířený vtip, který divákovu pozornost opět vrátí na plátno.

Hodnocení: 60%

Scénárista v roli režiséra obstál (Wind River)

Lovec a stopař Cory (Jeremy Renner) hledá v rezervaci Wind River pumy, které tam vraždí dobytek. Místo nich ale objeví tělo mrtvé dívky jménem Natalie, kterou zná z nedalekého města. Na místo je přivolána agentka FBI Jane, která se ale v nehostinné oblasti nevyzná. S vyšetřováním ji tedy musí pomoct místní náčelník policie a i Cory, kterému však celá událost připomíná ztrátu jeho dcery.

Wind River je režisérským debutem Taylora Sheridana, který ale napsal scénář k Villenneuvu výbornému snímku Sicario: Nájemný vrah. I v režisérské židli se ale usadil poměrně pohodlně, což dokazuje i to, že Wind River získal cenu za nejlepší režisérský výkon na festivau v Cannes v sekci Un Certain Regard. Není divu, film má spád, neokoukanou zápletku a je dobrým příkladem toho, že se klasika dá dělat nápaditě. Navíc se režisérovi daří vytvořit napětí mezi dvěma souběžnými příběhy - pátráním po vrazích Natalie a Coryho životem po ztrátě dcery. Na tom ale má nemalý podíl i Jeremy Renner, který v hlavní roli podává neuvěřitelně předsvědčivý výkon. Postava zachmuřeného, přímého a mlčenlivého Coryho mu jednoduše padla jako ulitá.





Hodnocení: 80%

Oduševnělá vzpomínka (Jmenuji se Heath Ledger)

Heatha Ledgera si všichni filmoví fanoušci pamatují jako šíleného Jokera, homosexuálního kovboje, Tonyho z podivného imaginaria nebo jako urozeného/neurozeného rytíře Ulricha von Lichtensteina. Mimo herectví se ale věnoval i režírování videoklipů, miloval fotografování a natáčení, zdokumentoval skoro každou chvíli svého života. Navíc měl spoustu přátel, se kterými trávil čas ve svém domě v L.A. Tyto střípky hercova života se promítly i do nového dokumentu Jmenuji se Heath Leger, který představuje nejen jeho kariéru a život, ale i způsob, jakým se na díval na svět.

Aby toho dosáhli, použili Derik Murray a Adrian Buitenhuisse mnoho autentických záběrů, které natáčel právě Ledger, také scény z filmů i videoklipů, videa ze zákulisí filmů a samozřejmě vyjádření Ledgerových příbuzných, přátel a kolegů. Dohromady všechny tyto části tvoří obraz téměř bezchybného člověka, což je jediné mínus jinak povedeného snímku. Film totiž představuje známého herce poněkud jednostranně. Jeho záporné stránky jsou sice občas jemně naznačeny ve vyprávění známých, ale ti od těchto témat rychle utíkají pryč pod záštitou hesla "o mrtvých jen dobře". Paradoxně trocha kritiky, která by snímek odlehčila, je ale jednou z mála věcí, co mu chybí.

Hodnocení: 70%

