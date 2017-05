Nejen studenti Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské – Technické univerzity oslavili v pátek 12. května svůj svátek se vší parádou. Majáles Ostrava se letos znova vrátil pod Vysokou pec v Dolní oblasti Vítkovice, kde hostil skutečné hvězdy hudební scény. Mezi hlavní headlinery patřily skupiny No Name, Wohnout, Sto zvířat či Mandrage.

We On The Moon

Oproti loňskému roku nabídl Majáles Ostrava hned několik novinek. Tou nejzásadnější bylo přesunutí akce na pátek, organizátoři tak chtěli akci zpřístupnit většímu počtu návštěvníků, a to se jim snad i povedlo, na akci totiž zavítali nejen studenti Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské, ale také zahraniční studenti, a nechyběl ani dohled pedagogický a „rodičovský“. Návštěvníky neodradilo ani špatné počasí a vydatný déšť, který však už tak nějak k majálesu v Ostravě patří.

Majálesový den začal tradičně průvodem, který odstartoval patnáct minut před polednem v Husově sadu. Poté se odebral přes Masarykovo náměstí, Forum Nová Karolina a po Jantarové stezce až do prostoru Dolní oblasti Vítkovic, kde od tří hodin začal hudební program. V průvodu byly k vidění nejrůznější masky, které měly reprezentovat buď jednotlivé fakulty, nebo téma ročníku “Žij hudbou, buď hudbou!“.

Na pěti scénách se představili interpreti z různých koutů hudebního světa, na své si tedy přišel skutečně každý. Hlavní hvězdou večera byla plzeňská skupina Mandrage či slovenští No Name. O fanoušky se nemusela bát ani tříčlenná kapela Mirai z nedalekého Frýdku-Místku. Hudební program byl skutečně nabitý, kromě již zmiňovaných interpretů se na hlavní scéně vystřídal například hudebník Pokáč nebo pop-rocková brněnská partička We On The Moon. Oficiálního zahájení Majálesu Ostrava 2017 se chopil primátor města Ostravy Tomáš Macura a zástupci pořadatelských univerzit – Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské – Technické univerzity. Hned poté předali scénu australsko-brazilskému hudebníkovi mixujícímu několik žánrů dohromady. Během show Rockyho Leona byly slyšet prvky reggae a ska, rocku i hip-hopu. Program na hlavní scéna ukončili Wohnouti.

Hlavní scéna byla skutečně hvězdně nabitá, skvělými interprety se to však hemžilo i na ostatních stagích. Program na druhé scéně odstratovali Ghost of You, poté vystoupili například slovenští punk-rockeři Zoči Voči či Sto zvířat. Na závěr zapařili Hentai Corporation. Pro milovníky hip-hopu či elektra byla připravena speciální scéna, kde byl hlavním headlinerem britský d’n’b hudebník Joe Ford či slovinští Telekinesis. Fanoušky určitě potěšil koncert Pauliho Garanda. Stage hostila i řadu DJs.

Kdo by v tak parádním line-upu dokázal najít chvilku volna, mohl ji strávit u univerzitních stánků či u stánků studentských organizací a partnerů majálesu. Pro milovníky kolotočů organizátoři připravili klasickou autíčkovou atrakci a nechyběla ani cukrová vata. Oficiální pivo Radegast se v areálu dokonce čepovalo do skla, což jistě potěšilo všechny odpůrce plastových kelímků.

Tato hudební událost završila majálesový měsíc plný doprovodného programu, který obsahoval snad vše, na co si vzpomenete – od koncertů, přes hraní deskovek, souboj DJs či „skejťáků“ až po grilovačku či fitness setkání. Kdo zaváhal a nešel na jednu z uvedených akcí, nebo dokonce zanevřel na hlavní majálesový program, má co dohánět. Ačkoliv to chvíli vypadalo, že žádný Ostravský majáles letos nebude, vše se nakonec v dobré obrátilo. Tak doufejme, že příští rok jaro přivítáme 24. ročník, tentokrát třeba bez pláštěnek a dešťových kapek.

Foto: Kateřina Čajanková