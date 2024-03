Slam poetry - improvizátoři vs. textaři tour

SLAM – impro vs. textaři, to je mnohotvarost žánru v jeho plné síle! Již deset let po sobě vítězí na finálových prknech Mistrovství příznivci předem připravených textů. Došla inspirace? Není konkurence? Nerodí se nová improvizační generace? Znamená to, že impro je mrtvé? Na všechny tyto otázky budeme společně hledat odpovědi v unikátní slamové tour. Do několika moravských štací vyvážíme osvědčený olomoucký formát, ve kterém se utká tým ostřílených a zkušených improvizátorů vedený maskotem žánru a vítězem Mistrovství z roku 2014, Anatolem Svahilcem, s týmem složeným z reprezentativního vzorku současné textařské generace. Potvrdí svou převahu ti, jež nosí vše v hlavě, anebo jim zkušení lovci slov z éteru zatrhnou tipec?

Vydejte se s námi na tuto cestu, zúčastněte se spolu s námi tohoto neobyčejného dobrodružství a podpořte různorodost žánru, kterou ve svých začátcích učaroval tolika lidem a díky které si získal svou pověst. Co je to slam? Tak jako rituální totem vprostřed prérie stojí mikrofon zaklesnut ve stojanu uprostřed pódia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani nedovolí sebemíň se pohnout. Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout - stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovosti soutěžícího nemilosrdné vypískat. Vítěz může být jen jeden. A rozhodne o něm porota složená z Vás, diváků!

Za improvizátory vystoupí: ANATOL SVAHILEC BRADKA SÍMA Za textaře vystoupí: KVIDO LOTREK RYŠKA RIOT PAN TADEÁŠ Vlezné: 150 Kč (v hotovosti)