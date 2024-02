Jan Rendl : 3000 kilometrů pěšky Kolumbií

Cestovatelská přednáška Jana Rendla, autora bestselleru "10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou"! Kolumbie, země, která má i téměř třicet let po smrti Pabla Escobara silně pošramocenou pověst. Neprávem. Putování začneme na březích Karibiku, v Cartageně a dalších koloniálních městečcích, která inspirovala slavného kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíu Marquéze. S postupně se zvyšující nadmořskou výškou zamíříme do And, na veřejnosti uzavřenou stezku pohořím El Cocuy, která vede přes bažiny, ledovce i několik čtyřtisícových sedel.

Poté zamíříme do dvou velkých měst. V Medellínu se vydáme po stopách Pabla Escobara, které jsou v některých částech stále znatelné, v Bogotě se prodereme slumy i historickým centrem. Následně se naše kroky stočí znovu do And. Ve stínu stále činné sopky Nevado del Ruiz objevíme nejen nádheru národního parku Los Nevados, ale i ruiny města Armero, jakýchsi „Pompejí Jižní Ameriky“, které roku 1985 ona sopka pohřbila.

To zdaleka nebude vše, krom toho nás čeká několik úžasných horských vesniček, hrajících všemi barvami, jak je to možné jen v Kolumbii. Podíváme se do údolí v kávovém trojúhelníku, odkud pochází nejlepší světová káva nebo do katedrály zbudované desítky metrů pod zemí, ve starém solném dole. Kolumbie je zkrátka jednou z nejrozmanitějších zemí světa, s přátelskými a věčně usměvavými lidmi. Tři tisíce kilometrů dlouhá túra v takové společnosti uteče jako voda.

Jan Rendl

Dvaatřicetiletý cestovatel, spisovatel a extrémní sportovec. Je autorem několika cestopisů o pěších dobrodružstvích po celém světě. Za sebou má více než 200 přednášek pro veřejnost, ale i školy. Procestoval přes šedesát zemí světa, převážně pěšky. Jako první Čech například přešel pěšky Jižní Ameriku či v rekordním čase necelých 39 dní obešel Československo s plnou polní. Jeho cesty jsou plné bizarních a vtipných zážitků, o kterých poutavě vypraví při svých přednáškách.