Reggay - Reggae band z Moravy a Rumunska

V současnosti sedmičlenná formace překračující hranice Moravsko-Rumunského babylonu a tvořící vlastní písně různých odnoží reggae, ska a latino. Kapela má za sebou více než patnáctiletou historii a stovky koncertů nejen po celé ČR, ale i zahraniční štace do Rakouska, Polska, Itálie a Slovenska. V roce 2021 prosákla tvorba kapely na všechny digitální hudební platformy, kde můžete ochutnat jak novinky, tak i starší vály. Se zhoršenou epidemickou situací se Reggay vypořádal natočením epické fošny a vzniklo tak poslední CD Let's Party. Chcete-li opravdu poznat co je Reggay, je třeba osobně zavítat na některou koncertní událost. Jen tam si to pořádně užijete! Navíc podstatnou část vystoupení tvoří novinky, které si nikde jinde nepustíte. Více zde: https://www.sopa.cz/news/reggay/