Valašský špalíček 2022 folk blues beat festival 40. ročník jednoho z nejstarších festivalů v republice. Valašský špalíček 2022 nabídne v průběhu čtyř dnů na čtyři desítky umělců a hudebníků ze všech koutů světa, jež spojuje kvalitní hudba 60. a 70. let, jakožto i současná tvorba navazující na počátky big beatu. Společnost jim dělají žánry blues a folk.

Mezi prvními potvrzenými účinkujícími jsou: Eric Bell Band (IRL/ex Thin Lizzy), Richard Müller & Band (SK), Jan Akkerman Band (ex Focus / NL), Pavol Hammel – Special program (SK), Zelená pošta II. (SK), Jan Spálený Trio (CZ), Mňága a Žďorp – 35 let (CZ), Ornery Broad – Natalia Kwiatkowska, Eliza Sicińska, Paula Wolski (PL), Zdrowa Woda (PL), Dark Leaves (PL), Eliza Sicińska & Kacper Chmura (PL), Turtev Brothers & Bohouš B.B. Budina j.h. (SK/CZ), Jan Sahara Hedl, Blanka Šrůmová & Něžná noc (CZ), Znouzectnost (CZ), Richter Band (CZ), Jakub Noha (CZ), Jaroslav Hutka (CZ), Oldřich Janota (CZ), Jesse Ballard & Jan Hrubý & Joe Kučera (USA/CZ/DE), Simone Reifegerste Trio & Jan Hrubý j. h. (DE/CZ), Petr Skala & Golda (CZ), TimToo (CZ), Four In Blue (CZ), Ciment (CZ), a další…

Nejlevnější čtyřdenní vstupenky pořídíte v předprodeji za 990 Kč.