Brixtn , malone, leon

BRIXTN | BUDE TO JEŠTĚ HEZKÝ TOUR 2024 | SPECIAL GUESTS: MALONE, LEON

Kapela Brixtn vyrazí na jaře 2024 na své první klubové turné. Po několikaměsíční odmlce se kapela vrací do Valašského Meziříčí. Na zastávce ve Valašském Meziříčí jako speciální hosté zahrají spřátelené kapely Malone a Leon.

Můžete se těšit na propracovanou show a nabitý setlist. Kromě písní z prvního alba Cizí byty zazní i dosud nevydané novinky z připravované desky, včetně nejčerstvějšího releasu Bude to ještě hezký.

V loňském roce Brixtn prošli zásadní změnou sestavy, odešel kytarista Hemi, ale kapele se podařilo rychle se z těchto změn vzpamatovat.

Matěj se Štěpánem se rozhodli dál pokračovat ve dvou a v novém složení už obrazili desítky koncertů – za zmínku stojí například předskakování kapele Divokej Bill na jejich 25 LET TOUR.