Cesty domů – retrospektivní výstava Jiřiny Doubnerové

Výstavou Cesty domů pokračuje přehlídka absolventů baťovské Školy umění Zlín. Práci Jiřiny Doubnerové, která sahá od 30. let 20. století až po začátek nového milénia, přestaví Galerie Václava Chada ve Zlíně. Výstava je k vidění na zlínském zámku až do 20. května, kdy bude součástí Galerijní a muzejní noci.

Jiřina Doubnerová, rozená Tlustá, která by se právě v den vernisáže zlínské výstavy dožila 100 let, absolvovala v letech 1940-44 Školu umění Zlín. Expozicí Cesty domů se tak přidá mezi osobnosti z řad absolventů, jejichž práci už Galerie Václava Chada představila, v minulých letech zde bylo možné navštívit například výstavy Jana Rajlicha, Miroslava Šimordy nebo Františka Chmelaře.

Výstava je pojatá jako retrospektiva tvorby Jiřiny Doubnerové od let jejího dospívání na konci první republiky až po závěr života v roce 2016. Prezentovány zde budou i její dochované kresby z poloviny třicátých let. Svůj zájem o umění pak začala rozvíjet při studiu v penzionátu v Hostinném, kam přešla z gymnázia kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Umění malby a kresby ji zde vyučoval malíř František Šístek.

Úvahy o dalším studiu na akademii zhatilo uzavření českých vysokých škol v roce 1939. Proto když se mladá Jiřina dozvěděla o nově založené zlínské Škole umění, ihned se přihlásila a po úspěšném složení přijímacích zkoušek byla přijata ke studiu. Hlásila se na malbu, ocitla se ale v ateliéru reprodukčního kamenosochařství a restaurátorství u profesora Vincence Makovského, který si ji vybral. Z děl vytvořených na Škole umění se na výstavě představí tušové studie ženských postav, uhlové kresby portrétů a krajin, zátiší vytvořená temperou, olejem nebo také linoryty.

Po studiích z důvodu nemoci opustila Doubnerová Zlín a přestěhovala se zpět do rodných Vinařic u Kladna. Od padesátých let se pak věnovala malbě krajiny a industriálního prostředí převážně v okolí Kladna. Tvorbu doplňuje série autoportrétů a portrétů, převážně členů rodiny. V závěru života, když již měla omezenou pohyblivost po cévní mozkové mrtvici, se věnovala malbě pražských vedut.

Výstava „Jiřina Doubnerová – Cesty domů“ je v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku otevřena od 31. března do 20. května 2022, vždy od úterý do pátku mezi 13. a 17. hodinou. Vstupné je jednotné ve výši 50 Kč. Delší otevírací dobu bude mít výstava ve svém závěru – 20. května, kdy bude jako součást Galerijní a muzejní noci přístupná až do 23. hodiny. Mimo uvedené termíny je možné si domluvit individuální prohlídky s 2–3denním předstihem na e-mailu galerie@zlinskyzamek.cz.

Výstava je uspořádána za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Statutárního města Zlína. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz