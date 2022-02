Jazzový koncert – Ondřej Štveráček – Very Special Quartet

Ondřej Štveráček (CZ) - tenor a soprán saxofon,

David Hodek (SK) - bicí nástroje,

Klaudius Kováč (SK) - klavír,

Tomáš Baroš (CZ) – kontrabas.

Saxofonista Ondřej Štveráček patří už více než dvě dekády k nejvýraznějším postavám nastupující jazzové generace v Česku. Je kmenovým hráčem orchestru Gustava Broma, Bigbandu Matuše Jakabčice a vedle aktivit sidemana však pilně rozvíjí svůj vlastní systém hry na saxofon nepřehlédnutelně inspirovaný jazzovou tradicí. S vlastní kapelou nahrál už dvě alba a obráží všechny důležité jazzové destinace střední Evropy. Jak debutové What´s Outside, ověnčené nominací na cenu Anděl, tak předloňské The Form, sesbíraly pochvaly od kritiků i zaslouženou pozornost ze strany posluchačů.

David Hodek, jeden z předních slovenských bubeníků a hudebních producentů působících ve světě. V roce 2010 dostal ocenění "Talent of the Year" od Austrian Music Office. Spolupracoval s lidmi jako George Cables, Dayna Stephens, Keyon Harrold, Myron Walden, Soweto Kinch, Eric Lewis, Will Vinson, Vincent Herring, Essiet Okon Essiet, Reggie Washington, Benito Gonzalez, Reuben James, Tom Ford a mnoho jiných. Působí na více než 60 albech a hraje v různých světových formacích. Od roku 2019 je stálým členem kapely Soweto Kinch trio.

Klaudius Kováč - Získal ocenění v kategorii jazzová hudba se skupinou Bashavel Radio Head Awards (2017) či ocenenie Ladislava Martoníka jazzman roka 2014. Vystudoval klavír na konzervatoři v Žiline a Banské Bystrici. Účinkoval s hudebníky z různých kontinentů, zemí a různých národností. Spolupracoval s muzikanty jako Milo Suchomel, Janusz Muniak, Piotr Baron, Lazaro Cruz, Yvona Sanchez, Robert Balzar, Lee Andrewson a Dodo Šošoka. Byl členem skupiny Swing Q saxofonisty Štefana Čemana. V současnosti působí ve vícero hudebních seskupení – Lukáš Oravec Quartet, Radovan Tariška Rádio Band, či Galliano forever.

Tomáš Baroš - Patří mezi nejmladší a nejtalentovanější kontrabasisty. V roce 2003 mu byla udělena cena "Jazzman roku" na mezinárodním festivalu Jazz & Blues v Ústí nad Labem v soutěži juniorů. V roce 2004 dostal stipendium na Berklee College of Music v Bostonu. V roce 2012 vyhrál Jazz Prix s kvartetem Miroslava Hloucala. Od roku 2004 je členem Gustav Brom Big Bandu a CZ-SK Big Bandu Matus Jakabcic. Od roku 2006 hrál s projektem Idy Kelářové Jazz famelia project a mnohými dalšími jako např.: Ondřej Štveráček Q, Radovan Tariska sextet, Ondřej Krajnak trio. Jako účinkující hrál s hvězdami jako jsou: Alex Sipiagin, Igor Buttman, Benny Golson, Benito Gonzales, Piotr Wojtasik, New York voices, John Betsch, Adam Pieroncik, Harry Sokal, Douglas Sides, Winand Gabor, spolupracoval s: Pavel Wlosok, Pablo Held, Iva Bittová, Ida Kelarová, Ryan Carniaux, David Dorůžka, Emil Viklický a dalšími.

Vstupné: 120 Kč, studenti, senioři 50 Kč (možno zakoupit v Městském turistickém a informačním středisku – přízemí radnice nebo v Alternativě před koncertem).