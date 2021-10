Výstava fotografií Martina Křižky na zámku ve Zlíně

Allegro moderato je výstava fotografií Martina Křižky, člena fotoklubu KFA Brumov-Bylnice. Portréty, dokumenty, akty i momentky jsou k vidění na Zlínském zámku ve výstavních sálech Hedvika do pátku 29. října. Ve středu 27. října v 17 hodin bude pak u příležitosti dernisáže možnost setkat se osobně s autorem.

Jak napovídá název výstavy – Allegro moderato, fotograf Martin Křižka často nachází inspiraci ke své tvorbě v hudbě. „Allegro moderato určuje rychlý, ne však úplně rychlý rytmus. Něco jako trochu zrychlený tep. Přesně takový zrychlený tep by měl pociťovat návštěvník při pohledu na jednotlivá díla na výstavě,“ přeje si autor.

Výstava prezentuje melancholické portréty i subjektivní dokument. Několik snímků zachycuje momentky z cest z Japonska a Berlína, nejvíce jsou však zastoupeny akty, u kterých má umělec možnost neustále improvizovat a pomocí experimentu hledat nové cesty.

Martin Křižka upřednostňuje analogovou fotografii, černobílé fotografie si i sám vyvolává. Důležitý je pro něj proces a naděje, že se povede analogový obraz podle představy. Fotografie je pro autora jako život, život je pro něho jako fotografie či film. Cesta, která jednoho dne skončí a která ho přivede na zajímavá místa, za zajímavými lidmi, novými zkušenostmi. Hledání a posouvání hranic, určitá terapie.

Výstava fotografií Allegro moderato je přístupná ve výstavních sálech Hedvika v prvním poschodí zámku ve Zlíně od 1. do 29. října 2021. Otevřeno je vždy od úterý do pátku od 13 do 17 hodin. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč.

Výstava je uspořádána za finanční podpory Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Kulturního fondu Statutárního města Zlína. Více na zlinskyzamek.cz