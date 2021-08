Simone Reifegerste Trio

Simone Reifegerste (D) - zpěv, kytara

Joe Kučera (D/CZ) – saxofony

Vladimír Strnad (CZ) - piano

Simone Reifegerste je úžasná zpěvačka s obrovským rozsahem, rodačka z Berlína. Její unikátní hlas a prezentace jsou nezapomenutelné. S kapelou Be Mine Or Run okouzlila publikum po celém Německu v roce 1997. Za uznávané album Beutiful People obdržel soubor cenu kritiků „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“. V současné době je členkou dámského čtyřlístku The Shevettes a pracuje na klipu pro metalovou kapelu Heldmaschine. Znát ji můžete také z mnoha nahrávek bluesmana Jesseho Ballarda.

Do Valašského Meziříčí přijede v jazz-bluesovém triu s v Německu usazeným českým saxofonistou Joe Kučerou a talentovaným pianistou Vladimírem Strnadem.