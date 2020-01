Walter Trout - Uherský Brod

Walter Trout je považován za jednoho z nejlepších kytaristů všech dob. Po několika letech se opět vrací do České republiky, kde chystá odehrát hned dva koncerty - jeden v Čechách a druhý na Moravě.

Dnes osmašedesátiletý hudebník Walter Trout má za sebou sáhodlouhou kariéru, během níž vydal nespočet desek, spolupracoval například s kapelou Johna Mayalla The Bluesbreakers a působil ve skupině country-bluesového kytaristy Johna Lee Hookera. Na konci osmdesátých let založil vlastní kapelu Walter Trout Band, se kterou následně sklízel úspěch v Evropě.

Na konci devadesátých let začal hojně vydávat desky s kapelou Walter Trout and the Free Radicals a koncertoval v dalších letech především v Severní Americe, Evropě a v Indii. Album Luther's Blues bylo nominováno v roce 2014 na Blues Music Award v kategorii nejlepší blues-rockové album roku.