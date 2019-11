Jindřich Buxbaum: Ze života Zbožných Chasidů

Součástí výstavy je expozice Boba Dylana: On the Road. "Výstava zachycuje svět tradičního ortodoxního judaismu v současnosti prostřednictvím slavení tzv. jahrzeitů (járcajtů), výročí zesnulých. Fotograf Jindřich Buxbaum ve svých fotografiích přibližuje svět ultra-ortodoxních Židů, zejména chasidů, kteří se každoročně vracejí na místa, kde jsou pohřbeni významní představitelé židovské učenosti a zbožnosti. Pravidelné výroční modlitby u hrobů zesnulých cadiků a rabínů, z nichž mají mnozí zároveň i pověst divotvůrců, zajišťují duchovní kontinuitu komunitám a rabínským dynastiím, které události 20. století buď zcela zlikvidovaly, anebo vyhnaly ze střední a východní Evropy do Spojených států a Izraele."