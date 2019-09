Dětský festival řemesel

Cílem dvoudenního Dětského festivalu řemesel je představit dětem a mladší generaci nejrůznější řemesla formou workshopů a dílen. Zvýšit tak popularizaci jednotlivých oborů a představit tak řemesla, jako velmi zajímavou činnost, navíc s perspektivou do budoucna.

Dnešní děti vyrůstají v digitální době, umí zacházet s mobilem a tabletem, intuitivně ovládají aplikace, ale když vezmou kladivo do ruky, nedokážou ani pořádně zatlouct hřebík. Tvrdí to nejen učitelé a učitelky, ale také rodiče. Děti si svou budoucí kariéru ani nespojují s prací, kdy by se měli živit rukama. Svědčí o tom i snižující se množství absolventů odborných učilišť.

Kutilství hrálo v Československu před rokem 1989 významnou roli. Spousta dnes běžných výrobků byla pro většinu lidí nedostupná a touha po nich vedla pravděpodobně k tomu, že si je kutilové amatérsky vyráběli. Zejména v 70. a 80. létech 20. století platilo okřídlené rčení o zlatých českých ručičkách. Toto je však minulostí.