Hynek Čermák / #MeNeither

Známý český herec Hynek Čermák (*1973) potvrzuje přísloví, že jablko nepadá daleko od stromu. Otec i matka jsou umělci, a také on se kromě herectví věnuje fotografování. Ve svých černobílých fotografiích se nechává inspirovat ženskou krásou a vytváří působivé akty. Ačkoliv často hraje drsňáky k ženám se chová jako k bohyním a svým dílem je přesvědčuje o jejich kráse. V pražských galeriích např. Nikon Gallery nebo v hradecké galerii Artičok vystavoval již několikrát u nás ve Zlíně vystavuje poprvé.

Setkání s autorem proběhne ve čtvtek 3. října kdy Hynek Čermák podepíše a opatří přípisem jeho zakoupené fotografie zájemcům a sběratelům umění.



Touto informácí Galerie Artrium potvrzuje oficiálně prodejnost veškerých vystavených děl. Zájímavostí pro sběratele je fakt, že Hynek Čermák reprodukuje pouze dvě originální fotografie jednoho námětu.



Drsný bručoun s něhou v duši, tak by se dal charakterizovat herec proslulého Dejvického divadla Hynek Čermák, který se v posledních letech dostal do povědomí diváků díky filmům Gangsterka, Muži v naději, Nevinnost, Svatá čtveřice či Kajínek a excelentním rolím v seriálech Expozitura, Dabing Street, Cirkus Bukowsky či Rapl. Ukrývá v sobě i umělecké oko amatérského fotografa, který obdivuje krásu žen.



Výstava #MENEITHER představuje černobílé fotografie ženského aktu. Najdete zde Nahé ženy, Okenní tabule, V otevřené krajině a další, které vznikaly v posledním desetiletí. „Narodil jsem se do umělecké rodiny, oba rodiče jsou malíři a sestra fotografka. Mezi malbami aktů jsem se pohyboval od dětství, proto nikoho nepřekvapilo, že jsem je začal fotit,“ říká Hynek Čermák, který si focením čistí hlavu a kompenzuje si tak divadelní práci. Ve svých černobílých fotografiích se nechává inspirovat něžnou ženskou krásou a vytváří impozantní akty.



Na snímcích uvidíte v roli modelek herečky. Ani jedna z nich před objektivem do té doby nestála. Vybírá je současná manželka Veronika Macková (rodačka z Uherského Hradiště), jejíž krásu Hynek Čermák na snímcích vystavuje také. „Díky tomu, že jsou holky z hereckého prostředí, mám výhodu, že s nimi dokážu patřičně komunikovat. I proto se nám daří zachytit sílu okamžiku,“ dodává fotograf. Výtěžek z prodaných fotografií věnuje Hynek Čermák belliskám - mladým ženám do věku 25 let, které přišly o ňadra. Jak sám autor říká, věnuje „prso za prso“.



Tato unikátní výstava v produkci renomované Galerie Artrium je otevřená denně na Zlínském zámku od 9 do 17 hodin.