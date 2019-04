Hvězdy stříbrného plátna

Výstava představuje filmové a divadelní hvězdy první republiky a protektorátu a jejich další osudy.

Období od poloviny 20. let 20. století, přes 30. léta, po polovinu 40. let se právem nazývá zlatým věkem československé kinematografie. V té době se započala a rozvinula kariéra mnoha legendárních režisérů - Lamače, Machatého, Friče, Slavínského, Vávry ad. Jejich zásluhou vznikly nesmrtelné filmy - Přednosta stanice, Ducháček to zařídí, Eva tropí hlouposti, Hotel Modrá hvězda, Noční motýl, Kristián, Nebe a dudy, Pohádka máje, Cesta do hlubin študákovy duše, Valentýn Dobrotivý, Mravnost nade vše a mnoho dalších, ve kterých hrály opravdové hvězdy - Baarová, Beneš, Burian, Fabianová, Ferbasová, Gollová, Haas, Höger, Kabátová, Mandlová, Marvan, Matulová, Nový, Ondráková, Pešek, Plachta, Vítová a nechyběli ani filmoví milovníci. Ale jen málo Čechů zažilo tak rychlý vzestup a vzápětí tak hluboký pád jako někteří prvorepublikoví a protektorátní herci a herečky. Snad nikdo si nevysloužil tolik obdivu a po druhé světové válce tolik zloby a nenávisti jako Lída Baarová, Adina Mandlová, Nataša Gollová nebo Vlasta Burian. Ani další ze slavných osobností filmu či divadla neměly v době komunismu na růžích ustláno – Zita Kabátová, Hana Vítová, Věra Ferbasová nebo Soňa Červená. Jiní zase byli velkými a přesvědčenými stoupenci komunistických ideálů jako např. Jindřich Plachta. Zatímco další se vypracovali a prosadili na evropské filmové scéně jako Anny Ondráková nebo v Hollywoodu jako Hugo Haas. Na výstavě nebude chybět ani zastoupení doposud žijící herečky Soni Červené, která si v r. 1947 zahrála po boku Jaroslava Marvana ve filmové komedii Poslední mohykán a obdiv si časem získala také jako operní pěvkyně.

K vidění také bude:

Herecká šatna

Památky osobní povahy vztahující se k hereckým osobnostem (např. Nataše Gollové, Adině Mandlové, Věře Ferbasové, Zitě Kabátové, Soně Červené, Svatopluku Benešovi, Oldřichu Novému ad.)

Originály i reprinty filmových plakátů a dobových karikatur

Dobové oděvy a doplňky „V čem se chodívalo do kina a do divadla“

Fotografie, časopisy, kinoprogramy, knihy; čtenářský koutek