Mirai na Zlín Film Festivalu

Jeden z největších loňských objevů české popové scény, skupina Mirai, vystoupí v rámci 59. ročníku Zlín Film Festivalu. V koncertní zóně ZFF se tato frýdeckomístecká kapela představí v sobotu 25. května 2019 od 19:00 hodin

Když nemůžeš, tak přidej. Anděl. Chci tančit. Pojď, zapomenem. To jsou ty nejznámější skladby skupiny nesoucí jméno jejího frontmana a zpěváka Miraie Navrátila. Mirai získali cenu Objev roku v anketě Zlatý slavík 2017 i v Cenách Anděl 2017. A vy je můžete objevit naživo díky koncertnímu programu ZFF. Až do konce roku je možné zakoupit vstupenky za výhodnější cenu. Cena vstupného do 31. 12. 2018 je 199 Kč, běžná cena od 1. 1. 2019 je 249 Kč. Cena zahrnuje i vstup na navazující projekci letního kina