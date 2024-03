Nicole Zuraitis Trio

Nicole Zuraitis (USA) – klávesy, zpěv, Martin Gerla (CZ) – kontrabas, Ladislav Nič (CZ) – bicí

Nicole Zuraitis - newyorská zpěvačka, klávesistka a skladatelka, původem z Connecticutu, která v prosinci 2022 dokázala 11x za sebou vyprodat newyorský legendární klub Birdland! Zuraitis vyzařuje lehký folkový nádech a vyniká svěží eleganci, stejně jako kdysi Peggy Lee.

Nicole Zuraitis spojuje aranžérsky bohaté písničky se svým oslnivým vokálem do dokonalého balení, jež nadchlo publikum jak na Manhattanu, tak posléze po celém světě. Je nositelkou mnoha soutěžních ocenění, např. vítězkou mezinárodní soutěže Jazz Vocal Sarah Vaughan (2015), sólovou zpěvačkou světově proslulého Birdland Big Band v New Yorku a její poslední album vyhrálo v roce 2018 Cenu za nejlepší jazzové album (Best Jazz Album) v „International Music & Entertainment Awards“. Pravidelně vystupuje v renomovaných newyorských jazzových klubech Blue Note a 55 Bar, zpívá též s nonetem svého manžela, renomovaného bubeníka Dana Pugache (www.danpugach.com). Její kariéra překlenula spojnice mezi jazzem, klasikou a inteligentním popem. Spolupracovala mimo jiné s Omarem Hakimem, vystupovala na velkých hudbních festivalech po celých USA a natočila tři velmi zdařilá alba: Hive Mind (2017), Pariah Anthem (2013) a Spread the Word (2009). Nejnovější nahrávka, Hive Mind (vydaná u Dot Time Records), zachycuje a zpracovává témata blízká jejímu srdci, včetně neochvějné lásky k rodině a přátelům. Album obsahuje osm originálních kompozic a dva covery. Nicole je hrdou absolventkou hudební fakulty Litchfield Jazz Camp, vyučuje přednes písní a pořádá jazzové vokální dílny po celém světě, včetně Indie, Izraele, Austrálie a Berklee College of Music v Bostonu. V televizním rozhovoru pro stanici „Columbia News Tonight“ byla vloni označena jako "Newyorčanka týdne".

Vstupné: 180 Kč