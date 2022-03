Marcel Zmožek a Petra Zmožková

Hudební skladatel, textař a zpěvák, který již 25 let úspěšně působí na domácí hudební scéně. Jeho písně se staly velmi oblíbenými a to především díky silné melodice, která navazuje na rodinnou tradici jeho otce hudebního skladatele Jiřího Zmožka, autora mnoha hitů např. Už mi lásko není dvacet let. I tento úspěšný šlágr, Marcel přirozeně na svých vystoupeních zpívá.

Skladby Marcela Zmožka bodují v rozhlasových hitparádách, a tyto chytlavé známé melodie si s ním publikum na jeho koncertech rádo zazpívá a také na ně zatančí. O oblibě Marcela a jeho písní svědčí také množství zhlédnutí na nejpopulárnějším internetovém hudebním serveru Youtube.

Marcel Zmožek pravidelně koncertuje po celé České a Slovenské republice a při vystoupeních své publikum vždy potěší, rozesměje i dojme k slzám. Jeho písně oslovují nejednu generaci,roztančí široké publikum a na všech vystoupeních je patrné,že Marcel a jeho diváci se svými srdci vzájemně setkávají díky dnes už takřka zlidovělým hitům.

Vstupné: 180,-

Předprodej od 15. 2. 2022