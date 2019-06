Přijďte si užít Den otevřených dveří v Muzeu autíček v Přísece a připomenout si hračky, se kterými jste si hráli jako malí. Uvidíte sbírku tisíce autíček a modelů vyrobených na území Československa ve 20. století od desítek výrobců, ale také produkce výrobců zahraničních. Kromě toho máte jedinečnou příležitost zažít mimořádnou výstavu James Bond. Přijďte zjistit, v čem jezdil, létal nebo plul tajný agend MI6. K vidění bude také originální automobil Lotus Esprit Turbo z filmu Jen pro tvé oči (For your eyes only) v životní velikosti.

Těšit se můžete i na:

dílničky s Igráčkem

zábavní nafukovací atrakce

malování na obličej

fotokoutek

soutěže o ceny a mnoho dalšího

Akce je zdarma! Na prohlídky Muzea autíček není nutná předchozí registrace!