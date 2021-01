Farmářské trhy v Novém Městě na Moravě

Desátý ročník farmářských trhů prokázal, že zájem o nákup čerstvých a kvalitních plodin a produktů je obrovský, proto i v roce 2021 tomu nebude v Novém Městě na Moravě jinak. Zveme tímto všechny pěstitele, chovatele, farmáře a ty, kteří vyhledávají kvalitní zemědělské produkty na jedenáctý ročník farmářských trhů, které se konají v parku za kostelem na Vratislavově náměstí, a to vždy v sobotu od 8 do 11 hodin v zimní a od 8 do 12 hodin v letní sezóně. Letos se farmářské trhy konají opět po celý rok, v zimní sezóně jednou za měsíc a od května do října každý sudý týden.

Farmářské trhy jsou pořádány Horáckým muzeem. Trhy provází v letní sezóně doprovodné programy v podobě tvořivých dílen, hudebních vystoupení a divadelních představení.

V rámci trhů na Vás čeká bohatá nabídka sezónní zeleniny, ovoce, kravské a kozí sýry, uzené sýry, drůbeží maso, salámy, klobásy, maso, vejce, med a medové produkty, pečivo, koření, bylinky, květiny, sazenice a další speciality a produkty převážně z Novoměstska.

Farmářské trhy v roce 2021:

Zimní sezóna:

sobota 16. ledna / sobota 13. února

sobota 13. března / sobota 17. dubna

sobota 13. listopadu / sobota 11. prosince

Letní sezóna:

doprovodný program probíhá v parku na Vratislavově náměstí od 9 do 12 hodin

8. května + jarní trh

22. května

5. června

19. června + Nova Civitas

3. července

17. července

31. července

14. srpna

28. srpna + Slavnosti medu

11. září

25. září + Svatováclavské slavnosti

9. října