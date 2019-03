Stock 2019 - Dobrohostov

V roce 2019 vstupujeme do 24. sezóny. První čtyři ročníky festivalu proběhly v Knyku, což znamená, že v roce 2019 oslavíme 20 let na letním parketu v Dobrohostově. To, co na začátku vypadalo jako bláznivý nápad, se začíná stávat realitou. Důležité jubileum oslavíme pátečním koncertem největší české hudební legendy, kapely OLYMPIC. Vychytávkou sobotního programu bude koncert druhého z bratří Jandů (Slávka) s kapelou ABRAXAS. A nedělní tradiční program dechovek láká na koncert nefalšované hvězdy žánru, kapely MISTŘÍŇANKA.

Přijďe tohle báječné výročí oslavit s námi!