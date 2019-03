Fajtfest 2019 - Velké Meziříčí

11.7.2019 – STAGE VILMY BĚHALOVÉ

15:10 – 15:40 MY HARD LESSON

16:00 – 16:30 ONA

16:50 – 17:20 MARKED AS AN ENEMY

17:40 – 18:10 HOMESICK

18:30 – 19:00 THE DISASTER AREA

19:20 – 20:00 DROWN IN SULPHUR

20:20 – 21:00 KINGDOM OF GIANTS

21:20 – 22:00 POLAR

22:00 UKONČENA VENKOVNÍ PRODUKCE, POKRAČOVÁNÍ VE SKIBARU

22:35 – 23:20

23:40 – 03:30 DJ LEONTÝN (SKIBAR)

12.7.2019 – STAGE VILMY BĚHALOVÉ

14:20 – 14:50 UNDERSIDE

15:10 – 15:40 FLASHBACK

16:00 – 16:40 DIPHTERIA

17:00 – 17:40 DENOI

18:00 – 18:40 OUR HOLLOW, OUR HOME

19:00 – 19:40 MARINA

20:00 – 20:40 HOPE

21:00 – 21:45 POLARIS

22:15 – 23:05 ESKIMO CALLBOY

23:30 – 00:20 RISE OF THE NORTHSTAR

00:40 – 01:20 OVERHYPE

02:00 – 03:30 KLUBOVNA (SKIBAR)

13.7.2019 – STAGE VILMY BĚHALOVÉ

13:30 – 14:00 SOUTĚŽ FAKKER

14:20 – 14:50 SOUTĚŽ FAKKER

15:10 – 15:40 STERCORE

16:00 – 16:40 NEVER LEFT BEHIND

17:00 – 17:40 XXXX

18:00 – 18:40 LETHAL CREATION

19:00 – 19:40 COLD SNAP

20:00 – 20:40 GUTALAX

21:00 – 21:40 WORST

22:10 – 23:00 COMEBACK KID

23:30 – 00:20

00:40 – 01:10 THE.SWITCH

02:00 – 03:30 DJ BAMBOOCHA (SKIBAR)