Gaia Mesiah & The Agony

Gaia Mesiah vydávají nový singl a chystají velké podzimní klubové turné! Divoká kapela Gaia Mesiah rozhodně netrpí nedostatkem energie a po letní festivalové sezóně jede dál na plný plyn. 15. září vydává singl NeNe a rovnou k ní pouští do světa i klip. NeNe je první ochutnávkou z nového alba, které kapela chystá na začátek roku 2023. Gaia Mesiah působila až do roku 2008 na tuzemské rockové scéně jako zjevení. Divoká Marka a její nespoutané kolegyně Santa Morella a Misha, podporované nekompromisním basovým groovem Joshe Stewarta, si svojí neuvěřitelnou energií pravidelně podmaňovali davy fanoušků. Ti si však museli od rozpadu kapely počkat až do roku 2016, kdy to Gaia Mesiah rozbalila v pražské Akropoli a na Rock for Churchill, a to dokonce i s australským basistou Joshem. O rok později vyrazila kapela v původní sestavě na úspěšné turné a jasně dala vědět, že se nejedná o jednorázový comeback.

Následně přišla nabídka na desku, Josh se přestěhoval z Austrálie do Prahy a je jasné, že Gaia Mesiah je definitivně zpět, navíc v plné síle. Do roku 2008 kapela vydala eponymní samizdatové EP (2003), studiová alba Ocean (2005) a Alpha Female (2007) a Live album Thank You Dr. Beat (2008). V únoru 2019 roku se znovuobnovená Gaia Mesiah přihlásila s albem Excellent Mistake, které vydala u Warner Music. O rok později vyšlo atypické album Refresh In Golden Hive (Live).

Gaia Mesiah Zakládajícími členkami se staly v roce 1998 bubenice Misha Cortéz a kytaristka Santa Morella, které se sešly v kapele Panika a pak spoluzaložily a hrály v kapele Rage Against The Machine revival. Od tohoto roku se také datují první...