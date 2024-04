Marco Mendoza Euro Tour 2024

Fenomenální baskytarista a vynikající zpěvák MARCO MENDOZA, známý ze svého působení například ve skupinách THE DEAD DAISIES, WHITESNAKE, JOURNEY (kde působí i v současné době), THIN LIZZY, TED NUGENT, BLUE MURDER aj..

MARCO MENDOZA je jedním z nejvytíženějších a nejvyhledávanějších baskytarových hráčů současné epochy.

Začal v raném mládí hrát na kytaru , kterou později vymění za baskytaru, když kapela, ve které působil potřebovala hráče na tento nástroj. Prvním albem na kterém se objevil byla sólová deska nikoho menšího než Billa Warda z Black Sabbath nazvaná Ward One: Along The Way v roce 1990. V roce následujícím je přijat fenomenálním kytaristou Johnem Sykese do jeho formace BLUE MURDER, kde působí do roku 1993 a podílí se na albu „Nothin´ But Trouble“. V roce následujícím se objeví ještě na živáku „Screaming Blue Murder“, ale to už funguje v řadách znovuobnovených THIN LIZZY (spolu se Sykesem,Gorhamem, Whartonem a Brianem Downeyem). Kapela nepravidelně koncertuje a v roce 2000 vydává album One Night Only, kdy už ale Mendoza začíná na další 3 roky nahrávat a cestovat po boku kytarového šílence TEDA NUGENTA. V období jeho působení v THIN LIZZY, ale ještě stíhá nahrávat několik alb Johna Sykese a dalších umělců a v roce 2000 se objeví také na sólovce Davida Coverdala „Into The Light“.

Rok 2004 ho zastil na turné se skupinou WHITESNAKE, aby se v sezóně další opět vrátil na 2 roky do THIN LIZZY. Později přijímá nabídku George Lynche (ex- Dokken) a pokračuje v koncertování s jeho formací LYNCH MOB. V současnosti je členem americké hvězdné skupiny JOURNEY.

Výčet jeho aktivit by mohl být prakticky nekonečný, tak snad jen, že kromě spolupráce s mnoha dalšími hudebníky na jejich projektech, se několik let objevuje v řadách skupiny BLACK STAR RIDERS (následovníka THIN LIZZY) nebo v super group THE DEAD DAISIES.