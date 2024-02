Neil Zaza (rock, USA)

Představujeme amerického krále světového melodického rocku své generace - NEIL ZAZA ! Koncertní spoluhráč takových legend jako Steve Vai nebo Joe Satriani.

Obsazení kapely - Neil Zaza (kytara), Walter Cerasani (basa), Enrico Cianciusi (bicí)

Neil Zaza je vysoce uznávaný americký, melodický kytarista, známý zejména svou speciální technikou, stejně jako kombinováním klasických a moderní ch kytarových prvků. Kromě svých vlastních aktivit a koncertů je často vyhledávaným koncertním spoluhráčem světových mistrů jako Steve Vai , Dweezel Zappa či Joe Satriani, které doprovází na turné při živých přehlídkách. Metalová část rockové veřejnosti si ho také pamatuje jako člena skupiny Firehouse.

Zaza začal hrát na kytaru v deseti letech a studoval klasickou kytaru na University of Akron. Svou první výraznější skupinu pojmenovanou ZAZA založil v roce 1987, která se stala velice rychle úspěšnou po celých Spojených státech. Kapela se rozešla po 2 albech (Just Get It z roku 1989 a Party With The Big Boys z roku 1991)a mnoha úspěšných koncertech po celé zemi . Logicky tak Neil Zaza odstartoval vlastní sólovou kariéru. Prvním počinem bylo debutové album „Two Hands, One Heart“ z roku 1992 a je dodnes kritiky vysoce ceněno, zejména svou kombinací klasického a moderního kytarového soundu. Hned v následujícím roce vydává „Thrills & Chills“ a kritika opět nešetří chválou. V témže roce se objevil jako hostující kytarista s Hartford Symphony Orchestra, s kterým odehrál dnes již klasická představení jako 1492 nebo West Side Story. V roce 1996 je jako jeden z hlavních taháků na Montreal Guitar Festival. V roce 1997 vychází Zazovo třetí sólové album „Sing“ na kterém je také obsažen jeho největší hit – „I´m Alright“.

Zaza nahrává nová alba a spolupracuje s mnoha dalšími umělci. Často vystupuje jako „druhý“ kytarista vedle Steve Vaie, Joe Satrianiho, Yngwie Malmsteena, Vinnie Moora či Dweezela Zappy. U Zappových alb je také často uveden jako autor nebo spolupracuje při nahrávání. Naopak na jeho sólových albech můžete slyšet například Michaela Anthonyho (ex-Van Halen), Steve Smitha a Rosse Valoryho z Journey, klávesistu Dream Theater Jordana Rudesse.

Jeho klubové vystoupení s vlastní kapelou je příslibem k nevšednímu zážitku setkat se s brilantní kytarovou technikou z bezprostřední blízkosti a mimo to je Zaza sám, znám jako velký pohodář.