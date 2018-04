Pálení čarodějnic na zámku Mníšek pod Brdy

Musí být čarodějnice jenom stará, zlá a ošklivá? Na čem létala a jaké vaří lektvary? A co její domácí mazlíčkové? Dozvíte se mnoho zajímavého, a jestli znáte i vy nějaké zaříkadlo, určitě ho 28. - 29. 4. přijďte naší čarodějnici naučit! 30. 4. se od 16:30 do 20:00 můžete těšit na pálení čarodějnic před zámkem. Kdo bude chtít může vyjít do hodinové věže a prohlédnout si výstavu módy na panenkách od starověku po současnost.

Čarodějnické prohlídky 28. - 29. 4.

Kouzelné sklepení

Výtvarný ateliér

Prohlídka hodinové věže

Prohlídky prvorepublikových interiérů