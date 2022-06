Roztoč fest 2022

Roztoč fest je opět tady! Nebo spíš tedy tam - v Raketové základně Bratronice, kde se opět rozroste do něčeho ještě většího, unikátnějšího, a zábavnějšího, než co byl do teď. I letos se můžete těšit na koncerty a DJs, vystoupení českých i zahraničních umělců, workshopy všeho druhu, umělecké instalace, fire space, divadelní představení, soutěže a všeljaké další těžko popsatelné formy nezpoutané zábavy, které jinde nenajdete!

To vše na několika hudebních stagích, v šapitó s divadelními a komediálními představení, v bunkrech s DJs, či v nekonečném labyrintu bývalé raketové základny, kde je na každém rohu něco k vidění.

Ať jste hipík, rastafarián, buddhista, psychelický mnich, metalista, nebo vyznavač lítající špagetové příšery, na Roztoči se nebudete nudit, a najdete něco, co vás obohatí.

Opět ve spolupráci s A-maze in Tchaiovnou, Manstervillem, Inspirokracií a Circus Space Pirates!

MUSIC LINE-UP (Live bands & DJs)

Symbolico

Floex a robot Josef

Tygroo

Omnion

Cumbia Cooperativa

Rumbalgia

Yedhaki Nautika

Der Šenstr Gob

Trombenik

Duchess & the Kittens

Kristina & the Freedees

Crystal Balls Quartet of Freedom

Bookie Baker

Martin Mikulas

Dj Alyaz

Romario

Sakya

Triptofun

Laury Chanty

Level Lion

Sklíba

Zí

L.N.D.T

Cubick

Mr.T

Sqare

Robick

EvJah

Wall

Ras Hellmut

Jamania

Qubass

DiskoP

THEATRE & SHOWS & ENTERTAINMENT