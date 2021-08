Might Sounds - Beach Park Mlékojedy

3.-4. září 2021 se s vámi chceme vidět v Mlékojedech na Mighty Sounds on the Beach. A uděláme si to hezký – v Mlékojedech to snad ani jinak nejde.

V jedinečném prostředí si můžete užít písečné pláže, koupání v průzračné vodě, luxusní skatepark, paddleboard, beach volejbal, plážový bar a všechno, co k létu patří. Samozřejmě ovšem nezanedbáme ani hudební program – už teď vám můžeme slíbit opravdovou zahraniční pecku, svoji účast potvrdili australští The Rumjacks

PODROBNÝ BOHATÝ PROGRAM ZDE