Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2024

17. ročník Mezinárodního festivalu Kutná Hora si oproti svému názvu klade za cíl být příští rok převážně národní. Jestliže se v minulých letech svou dramaturgií zaměřoval na uvádění skladeb světového klasicko-romantického repertoáru v kontrastu se zřídkakdy prováděnými soudobými opusy, letošnímu Roku české hudby i dvoustému výročí narození Bedřicha Smetany se oddá s láskou a péčí. Průřez klavírní tvorbou Bedřicha Smetany od skladeb neznámých až po ty nejhranější nabídne klavíristka Jitka Čechová. Téměř celý Smetanův komorní odkaz zazní na samostatných večerech.

Nebyl by to ale náš festival, aby ve své tradici nehledal překvapivé kontrasty – Smetanův kvartet „Z mého života“ zazní v sousedství dojemně nostalgického Kvintetu pro klarinet a smyčcový kvartet předčasně zesnulého Hanuše Bartoně, Janáčkovo klavírní Concertino, Preludia Miloslava Kabeláče a Kuchyňská revue Bohuslava Martinů. Trio Petra Ebena se střetne s triem Smetanovým, dechový kvintet Pavla Haase pak s Janáčkovým sextetem „Mládí“. Rok české hudby chápeme jako šanci autorům, své místo si na piedestalu české hudby hledajících či (dočasně) z něj sestoupivších: vedle zmíněného Hanuše Bartoně to jsou Luboš Fišer, František Gregor Emmert, Karel Husa, Miloslav Ištván, Ondřej Kukal, Vít Zouhar a Pavel Zemek-Novák. Zřídkakdy prováděné Diabelliho variace Ludwiga van Beethovena v podání Igora Ardaševa či v Praze nalezený Haydnův violoncellový koncert C dur, skladby Bachovy, Messiaenovy, Prokofjevovy, Dusapina, Vivaldiho i Kodályho, chápejme tentokráte jako pozdrav a hold české hudbě. Tentokrát pouze v rukách českých interpretů. Domníváme se a doufáme, že letošní festival bude pro mnoho z našich stálých posluchačů, nejen těch ze zahraničí, objevný.

Náš festival si zachovává po sedmnáct let jedinečnost v rámci festivalů ČR v tom, že většina skladeb se zkouší a studuje v Kutné Hoře. To umožňuje mimo jiné nástrojovou variabilitu koncertů i čerstvý a často vzrušující přístup k interpretaci. Neutuchající zájem posluchačů minulých ročníků, kdy většina koncertů je vyprodaných, snad potvrzuje správnost našeho směru.

Základní vstupné: 450 Kč VIP vstupenky: 650 Kč (rezervace sedadla na jméno v prvních 8 řadách) Zlevněné vstupné: 250 Kč (důchodci (65+), studenti, držitelé průkazů ZTP a děti (10-15 let) Abonentní vstupenka: 2.600 Kč (12 koncertů)