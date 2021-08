Mekuc v září

Nenechte si ujít bohatý program Mělnického kulturního centra v září 2021!

Středa 1. září v 11.00 a 15.00 hodin – Žlutý ostrov, nám Karla IV.

Čteme uchem: Dětem k začátku školního roku

11–13 Roald Dahl: Karlík a továrna na čokoládu

15–17 Michael Ende: Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Eva

Vstup volný

Středa 1. září v 19.30 hodin – sady u MKD

Chouette

Swingový večer – zahájení divadelní sezóny Mekuc 2021/22.

Vstup volný

Čtvrtek 2. – sobota 4. září od 8.00 do 24.00 hodin – Žlutý ostrov, nám Karla IV.

Čtenářský maraton

42 hodin veřejného čtení. Co 1 minuta čtení, to 10 Kč pro mělnické školy. Více na www.mekuc.cz.

Vstup volný

Čtvrtek 2. září od 15.00 do 16 hodin – MKD

Zápis do tanečního kroužku

Zápis dětí od 4 do 8 let do tanečního kroužku při Mekuc na školní rok 2021/22.

Kontakt: Eva Zelenková, tel.: 723 813 258

Pondělí 6. září v 15.30 hodin – MKD

Přívoranka

Hudebně zábavný pořad.

Vstupné 80 Kč

Úterý 7. září v 20.00 hodin – MKD

LiStOVáNí: Švejk

Akční scénické čtení z knihy Jaroslava Haška.

Vstupné 100 Kč

Středa 8. září v 11.00 a 15.00 hodin – Žlutý ostrov, nám Karla IV.

Čteme uchem: Babí léto ve Francii

11–13 Peter Mayle: Rok v Provence

15–17 Miroslav Horníček: Listy z Provence

Vstup volný

Středa 8. září v 17.00 hodin – galerie Ve Věži

Komentovaná prohlídka výstavy Ester Nemjó

Lektorka: MgA. Silvia Belis.

Nutná rezervace do 5. 9. na galerie@mekuc.cz nebo na tel. 721 414 909.

Vstup volný

Středa 8. září v 19.00 hodin – MKD

Marco

Severské kriminální drama.

Režie Martin Zandvliet | Film mekuc

Vstupné 60 Kč

Čtvrtek 9. září v 18.00 hodin – MKD

Divadlo a my

Vernisáž výstavy k 70 letům DS Nové divadlo Mělník s ukázkou z tvorby. Výstava potrvá do 29. října 2021.

Neděle 12. září v 15.00 hodin – MKD

Vojta a strašidla

Nedělní pohádka. Účinkuje Divadlo Elf.

Vstupné 80 Kč

Pondělí 13. září v 19.00 hodin – MKD

Ladislav Špaček – Etiketa není věda

One man show mistra etikety.

Vstupné 390 Kč

Úterý 14. září v 17.00 hodin – MKD

Hodinka s Pegasem

Autorské čtení členů Literárního klubu Pegas Mělník.

Vstup volný

Úterý 14. září v 18.00 hodin – galerie Ve Věži

Vladimír Veselý a jeho žáci

Vernisáž výstavy k poctě zakladatele mělnické galerie.

Vstup volný

Středa 15. září v 11.00 a 15.00 hodin – Žlutý ostrov, nám Karla IV.

Čteme uchem: Podzimní melancholie v Anglii

11–13 John Irwing: Pravidla moštárny

15–17 Sydney G. Hopkins: Pane Bůh, tady Anna

Vstup volný

Pátek–neděle 17.–19. září – centrum města

Mělnické vinobraní

Tradiční slavnost vína s bohatým programem.

Vstupné 250 Kč

Úterý 21. září v 19.00 hodin – MKD

Belgičanka pod Řípem

Projekce z cyklu dokumentů České kořeny.

Vstupné 100 Kč

Úterý 21. září ve 20.00 hodin – MKD

České perly pro housle a klavír

Koncert klasické hudby.

Vstupné 100 Kč (platí i vstupenka z projekce Belgičanka pod Řípem)

Středa 22. září v 11.00 a 15.00 hodin – Žlutý ostrov, nám Karla IV.

Čteme uchem: Září v české krajině

11–13 Bohumil Hrabal: Pábitelé

15–17 Ota Pavel: Veliký vodní tulák

Vstup volný

Středa 22. září v 18.00 hodin – MKD

Transsibiřskou magistrálou na Bajkal

Přednáška cestovatele a fotografa Josefa Nitry.

Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 23. září v 19.00 hodin – MKD

Brouk v hlavě

Francouzská situační komedie Studia DVA divadlo.

Vstupné 390 Kč

Středa 29. září v 11.00 a 15.00 hodin – Žlutý ostrov, nám Karla IV.

Čteme uchem: Den klasických detektivek

11–13 Agatha Christie: Vražda v Orient Expresu

15–17 Georges Simenon: Maigret na dovolené

Vstup volný

Středa 29. září v 18.00 hodin – MKD

Kapitoly z architektury 20. století I.

Potíže s architekturou 20. století. Přednáška PhDr. Vladimíra Czumala, CSc.

Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 30. září v 10.00 hodin – MKD

Válka s mloky

Představení pro žáky II. stupně ZŠ, SŠ a SOU. Účinkuje Divadlo D21.

Vstupné 90 Kč



PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

Masarykův kulturní dům

Jazz World Photo 2020

Výstava vítězných snímků soutěže trvá do 3. 9. 2021.

Galerie Ve Věži

Ester Nemjó: Rybí Hubička růžová

Výstava ilustrací, keramiky a animovaného filmu trvá do 12. 9. 2021.

Městská knihovna Mělník

Zachuchleno

Výstava na motivy počítačové hry CHUCHEL trvá do 10. 11. 2021.



MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚLNÍK

nám. Karla IV. 3359, Mělník

Čtenářský klub

Středa | 12.00–15.30

Zábavné odpoledne s vlastním výběrem aktivit – audioknihy, deskové hry, výtvarná dílna.

Pravidelné pořady pro seniory

informace a rezervace – Jana Volková, tel. 702 234 480

Trénování paměti – 6. 9. a 20. 9. | 10.00–11.30

PC pro seniory – 2. 9., 16. 9. a 30. 9. | 12.00–16.00

Dámský klub

Každou sudou středu od 17.00

informace Martina Blažeková, tel. 732 379 142

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Předprodej vstupenek v MKD každý všední den od 13.00 do 18.00 a vždy hodinu před začátkem každého představení. V TIC každý den od 9.00 do 17.00.

On-line prodej a rezervace na www.mekuc.cz

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

Bezruký Frantík – představení Divadla pod Palmovkou

Lordi – představení spolku NEXT PICTURE

Vinnetou – rodinné představení Divadla Polárka

Kamil Střihavka – koncert

Jazz Bluffers – swingový večer

Kouzelná školka – Michal je pajdulák – představení pro děti

Estonsko | Poslední opravdová divočina – Sedmý kontinent – cestopisné přednášky

Kapitoly z architektury 20. století II. – přednáška

